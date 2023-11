DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12:50 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YtD E-Mini-Future S&P-500 4.385,75 +0,2% +10,6% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.217,75 +0,3% +33,8% Euro-Stoxx-50 4.164,02 -0,3% +9,8% Stoxx-50 3.871,19 -0,1% +6,0% DAX 15.153,98 -0,2% +8,8% FTSE 7.414,80 -0,0% -0,5% CAC 7.018,68 -0,4% +8,4% Nikkei-225 32.708,48 +2,4% +25,4% EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD Bund-Future 129,98 -0,55 -2,82

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,84 80,51 +1,7% +1,33 +5,9% Brent/ICE 86,25 84,89 +1,6% +1,36 +5,7% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 45,93 47,96 -4,2% -2,03 -46,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.987,13 1.992,58 -0,3% -5,46 +9,0% Silber (Spot) 23,22 23,21 +0,0% +0,01 -3,1% Platin (Spot) 937,06 936,90 +0,0% +0,16 -12,3% Kupfer-Future 3,72 3,68 +1,0% +0,04 -2,4% YTD zu Vortagesschluss

Der Ölpreis profitiert davon, dass Saudi-Arabien und Russland ihre Fördermengenkürzungen bis Ende des Jahres beibehalten wollen.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die US-Börsen dürften mit Gewinnen in die neue Woche starten, die aber kleiner ausfallen dürften als zuletzt. Stützend wirken weiter die als taubenhaft interpretierten Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell aus der vergangenen Woche und die Arbeitsmarktdaten vom Freitag, die ebenfalls gegen weitere Zinserhöhungen gesprochen hatten. In Reaktion darauf waren die Renditen am Anleihemarkt kräftig gefallen, was vor allem die Aktien des Technologiesektors gestützt hatte.

Am Montag stehen keine Konjunkturdaten von Rang auf der Agenda. Auch die Bilanzsaison legt eine Pause ein. Erst nach der Schlussglocke werden unter anderem NXP Semiconductors und Tripadvisor Zahlen vorlegen. Der deutlich steigende Ölpreis könnte am Montag Branchenaktien nach oben ziehen. Tesla-Aktien tendieren vorbörslich 2,3 Prozent höher. CEO Elon Musk hat einem Bericht zufolge zu Mitarbeitern gesagt, dass das neue Einstiegsmodell in dem Werk in Brandenburg hergestellt werden soll. Kodiak Sciences (+12%) profitieren von ermutigenden Ergebnissen einer Medikamentenstudie. Lumen Technologies steigen um 3,6 Prozent. Wie aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht hervorgeht, hat CEO Kate Johnson im Zuge des jüngsten Ausverkaufs 1 Million Aktien der Telekommunikationsgesellschaft erworben.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:10 US/Adtran Inc, Ergebnis 3Q

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Aktienmärkte können die Rallygewinne der vergangenen Woche am Montagmittag knapp behaupten. Etwas gedämpft wird die Stimmung von den Ölpreisen, die wieder deutlicher steigen um knapp 2 Prozent. Gleichzeitig beenden die Renditen der Langläufer ihren Rückgang und ziehen wieder an. Tagesgewinner in Europa ist bislang der Stoxx-Subindex der Reise- und Freizeitaktien, er steigt um 0,9 Prozent. Für Schwung sorgt ein starker Ausblick von Ryanair (+8%). Im Sog geht es für Easyjet um über 4 und für IAG um 1,5 Prozent nach oben. Air France gewinnen 2,3 Prozent. Lufthansa können sich gut behaupten. Hier bremst, dass JP Morgan das Kursziel gesenkt hat. Der Index der Öl- und Gasaktien steigt um 0,5 Prozent. Auf der anderen Seite geben die Indizes der Chemie- und der Bauaktien um je 0,9 Prozent nach. Um rund 5 Prozent nach unten geht es mit der Lanxess-Akte, nachdem das Cheimieunternehmen den Ausblick gesenkt und die Dividende gekürzt hat. Für Telecom Italia geht es um 1,9 Prozent nach unten, nachdem das Hin und Her mit dem Festnetzgeschäft auf Beschluss des Verwaltungsrats nun vorbei ist und es an den Finanzinvestor KKR verkauft wird - allerdings gegen den Widerstand des Großaktionärs Vivendi (-1,5%). Merck (+0,1%) zeigen wenig bewegt davon, dass bei dem Pharma- und Chemiekonzern nach einem Bericht der FAZ das nächste Sparpaket ansteht. Im MDAX sacken K+S um 3,5 Prozent ab, nachdem die UBS die Aktie nun zum Verkauf gestellt hat. Evotec brechen um 5,3 Prozent ein. RBC hat die Aktie auf "Sectorperform" von "Outperform" abgestuft.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:22 Fr, 17:21 % YTD EUR/USD 1,0753 +0,2% 1,0748 1,0737 +0,5% EUR/JPY 160,85 +0,4% 160,69 160,34 +14,6% EUR/CHF 0,9643 -0,0% 0,9636 0,9640 -2,6% EUR/GBP 0,8656 -0,2% 0,8670 0,8675 -2,2% USD/JPY 149,59 +0,1% 149,52 149,33 +14,1% GBP/USD 1,2423 +0,4% 1,2397 1,2377 +2,7% USD/CNH (Offshore) 7,2776 -0,2% 7,2811 7,2935 +5,1% Bitcoin BTC/USD 35.224,68 +0,6% 34.885,93 34.695,62 +112,2%

Der Dollar gibt am Montag weiter leicht nach; der Dollarindex sinkt um 0,1 Prozent. Marktbeobachter verweisen darauf, dass Zinssenkungserwartungen nach vorne gerückt sind. "Die Futures-Märkte erwarten eine erste Leitzinssenkung nun bereits für die Sitzung im Mai 2024", heißt es bei Wellenreiter-Invest. In der vergangenen Woche war noch der Juni favorisiert worden. Das zeigt sich auch im Dollar, der zum Wochenbeginn tendenziell nachgibt.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den asiatischen und australischen Börsen sind Anleger am Montag den festen Vorgaben der Wall Street gefolgt. Angeführt wurden die Märkte von der Börse in Südkorea, wo der Kospi einen Satz um 5,7 Prozent machte. Getrieben wurde die Rally in Seoul von einem temporären Verbot von Leerverkäufen, mit dem besonders Privatanleger vor Wetten auf fallende Kurse geschützt werden sollen. 2021 war ein entsprechendes Verbot aufgehoben worden. Händler sprachen nun von massiven Eindeckungen nach dem Leerverkaufsverbot. Dies befeuerte vor allem Titel aus dem Bereich Batterieherstellung: LG Energy Solution schossen um 23, Samsung SDI und SK Innovation um 11 bzw. 13 Prozent nach oben. Die Börse in Tokio zeigte sich unbeeindruckt von der Schwäche des Dollar. Die Aussicht auf nicht mehr steigende Zinsen in den USA überlagere das Marktgeschehen, hieß es. Zudem bescheinigte der japanische Notenbankgouverneur Kazuo Ueda seiner Zentralbank Fortschritte beim Erreichen des Inflationsziels, so dass sich für Japan weiter keine Zinserhöhungen abzeichneten. Gesucht mit der Aussicht auf das Ausbleiben von Zinserhöhungen zogen im Technologiesektor Elektronikwerte deutlich an. Renesas Electronics kletterten um 8,9 und Advantest um 8,2 Prozent. Fallende Renditen stützten an den chinesischen Börsen den Technologiesektor, in Hongkong waren aber auch Finanzwerte gesucht. Im Technologiebereich stiegen Tencent bei hohen Umsätzen um 3,2 Prozent. Im Kernland zogen Finanz- und Software-Papiere an. In Sydney hielten sich die Anleger vor der am Dienstag anstehenden Notenbankentscheidung zurück, bei der eine Zinserhöhung nicht gänzlich ausgeschlossen wird. Die Bankenwerte Commonwealth, ANZ, NAB und Westpac lagen daher mit Aufschlägen von bis zu 2 Prozent vorn. Westpac (+2%) meldete zudem einen deutlichen Gewinnanstieg, die Bank will zudem die Dividende erhöhen und kündigte einen Aktienrückauf an.

CREDIT

Zum Start in die Woche kommen die Prämien bei den Credits weiter zurück. Den entscheidenden Impuls lieferte am Freitagnachmittag bereits der US-Arbeitsmarktbericht, der dahingehend an der Börse interpretiert wurde, dass die US-Notenbank auf der kommenden Sitzung die Leitzinsen bestätigen dürfte. Die Berichtssaison legt zum Start in die Woche eine Pause ein, von dieser Seite kommen aktuell keine Impulse für die Einzelwerte.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BAYER

schließt eine neue Patientengruppe in die entscheidende klinische Prüfphase für seinen potenziellen Blockbuster Asundexian ein. Untersucht wird der Blutverdünner der nächsten Generation nun auch an Patienten mit Vorhofflimmern und hohem Schlaganfallrisiko oder systemischer Embolie, die mindestens 65 Jahre alt sind und zusätzlich ein erhöhtes Blutungsrisiko haben. Diese Patientengruppe konnte mit den am Markt verfügbaren oralen Antikoagulanzien bislang nicht behandelt werden.

BIONTECH

hat im dritten Quartal 2023 einen Umsatzeinbruch verbucht und erheblich weniger verdient als im Vorjahr. Zudem hat das Biotech-Unternehmen aus Mainz die Umsatzprognose für seinen Covid-19-Impfstoff im Gesamtjahr gesenkt und die bisherige Prognose für Aufwendungen und Investitionen angepasst.

KLARNA

bereitet einem Medienbericht zufolge seinen Börsengang vor. Das Unternehmen habe zu diesem Zweck eine neue Holdinggesellschaft in Großbritannien gegründet, berichtet Sky News. Der Börsengang solle in der ersten Jahreshälfte 2024 stattfinden. Dabei könne Klarna mit mehr als 15 Milliarden US-Dollar bewertet werden.

MUTARES übernimmt die High Precision Components Witten GmbH von der Westebbe Verwaltungs GmbH und Peter Flaschel. Der Automobilzulieferer soll sich dem Firmenverbund Kico & Ish anschließen und die Marktpräsenz der Gruppe stärken. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht genannt. Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2023 erwartet.

LANXESS

Angesichts absehbar schwacher Zahlen im laufenden vierten Quartal senkt Lanxess seine Prognose. Überdies soll die Dividende massiv reduziert werden. Der Chemiekonzern rechnet mit rund 100 Millionen Euro weniger operativem Gewinn. Lanxess sieht das EBITDA vor Sondereinflüssen nun zwischen 500 bis 550 Millionen statt wie bislang zwischen 600 und 650 Millionen Euro.

RYANAIR

hat im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres von einem höheren Verkehrsaufkommen profitiert. Der Billigflieger steigerte seinen Gewinn kräftig. Für das kommende Jahr kündigte der irische Konzern Dividendenzahlungen von 400 Millionen Euro an.

