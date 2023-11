© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Matthias Schrader



Warren Buffetts Berkshire Hathaway hat seinen Anteil an der chinesischen Elektroauto-Aktie BYD mehr als halbiert. Analysten geben sich jedoch weiterhin bullish.Der letzte BYD-Verkauf von Warren Buffets Berkshire Hathaway fand am 25. Oktober statt, nur wenige Tage bevor BYD ein Rekordquartalsergebnis veröffentlichte, das einige Analysten dazu veranlasste, ihre Kursziele anzuheben. Berkshire besitzt nun weniger als acht Prozent an BYD. Paul Gong, Leiter des Bereichs China Auto bei UBS Global Research, kommentierte die Quartalszahlen von BYD wie folgt: "Dies ist ein neuer historischer Höchststand, da sich das Unternehmen erst Anfang 2022 auf den Verkauf von Fahrzeugen mit neuer Energie …