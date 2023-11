Deutsche Telekom mit Ausbruchssignal - Aussicht auf neues Mehrjahreshoch steigt

Die Aktie der Deutschen Telekom AG hat seit dem Hoch im ersten Quartal 2023 kräftig korrigiert. Das ist jetzt beendet. Basierend auf der Charttechnik ist die Wahrscheinlichkeit einer Trendfortsetzung auf ein neues Mehrjahreshoch deutlich gestiegen. Thomas Bopp analysiert den DAX-Wert und zeigt, wohin die Reise gehen könnte.

Die Deutsche Telekom AG ist Europas größtes Kommunikationsunternehmen und aktuell weltweit auf Platz 3. Im Jahr 2001 wurden verschiedene Geschäftsfelder eingerichtet, die Services und Produkte aus den Bereichen Festnetz sowie Mobilkommunikation, darunter Internet für Privatkunden, den Mittelstand und für nationale sowie internationale Großkunden anbieten. Somit wird das gesamte Spektrum der modernen Telekommunikation abgedeckt.

Die Deutsche Telekom ist mit einem Anteil von 52,24 % der größte Großaktionär bei US-T-Mobile. Das Unternehmen wurde durch die Übernahme der US-Aktiengesellschaft Sprint zu einem Marktführer in den USA. Dort brummt das Geschäft. So hat T-Mobile in den USA die Prognose angehoben und im ersten Quartal einen Gewinn von 2,2 Mrd. US-Dollar eingefahren.

Das hat natürlich auch dazu geführt, dass die Deutsche Telekom selbst ihre Prognose deutlich anhob. Fakt ist, dass die deutsche Aktie bei der Kundenbindung in allen Bereichen zulegen konnte und der stärkste Anbieter ist.

In dieser Woche wird das Unternehmen am 9. November die Zahlen für das 3. Geschäftsquartal 2023 mitteilen. Das könnte eventuell den Aktienkurs weiter befeuern. Zudem plant der Vorstand, in der Hauptversammlung im nächsten Jahr die Dividende für das Geschäftsjahr 2023 auf 0,77 Euro anzuheben. Das entspricht einem Anstieg von über 10 %. Ebenso ist ein Aktienrückkaufprogramm geplant.

Charttechnisch hat die Aktie in den letzten Tagen ein Kaufsignal gegeben, als sie nicht nur wieder über die im nachfolgenden Chart eingezeichnete blaue 200-Tage-Linie gestiegen ist, sondern auch noch das gelbe Konsolidierungsdreieck nach oben verlassen hat. Wochen zuvor sah es hingegen nicht ganz so gut aus. Die grün eingezeichnete Unterstützungszone war kräftig unterschritten worden. Das wurde zuletzt ebenfalls umgekehrt (Abbildung 1).

Abbildung 1 -Deutsche Telekom AG im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Alles in allem spricht die Charttechnik eine bullische Sprache. Die Ausbruchsbewegung sollte mindestens bis zum bisherigen 20-Jahres-Hoch bei 22,73 Euro führen.

Kurzfristig könnte es jedoch nach einer kleinen Pause, die man gut zum Einstieg nutzen kann, noch deutlich weiter aufwärts gehen. Auch im zweiten Tageschart (Abbildung 2) sieht es sehr bullish aus.

Abbildung 2 - Deutsche Telekom AG im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Die Aktie hat auch hier ein gelbes Aufwärtsdreieck verlassen und damit noch ein neues Supertrend-Kaufsignal gegeben. Dieser Indikator steht entweder auf Kauf oder auf Verkauf und wird aktuell unterhalb des Kursverlaufes neu in Grün berechnet.

In nächster Zeit könnte ein bullisches Kaufsignal anhand der grün gepunkteten 50- und der blauen 200-Tage-Linie erfolgen.

Steigt die kurze Durchschnittslinie über die lange Durchschnittslinie, ergibt sich ein neues Kaufsignal, das sogenannte "goldene Kreuz", was ebenfalls sehr bullish ist. Sollte die Aktie den Kursbereich um 22,72 Euro durchstoßen, liegt das nächste charttechnisch mittelfristige Kursziel im Bereich um 27 Euro.

Damit könnte sich eine Spekulation auf der Long-Seite lohnen. Die Position sollte so lange offenbleiben, bis sich die Aktie über der 200-Tage-Linie aufhält.

Wer dagegen mit einer Short-Position liebäugelt, sollte diese erst eröffnen, wenn die Aktie wieder den Rückwärtsgang auf unter 20,35 Euro einlegt.

