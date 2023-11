Einkaufsmanager-Index Dienstleistungen Oktober

Werbung







Am Montag veröffentlichte die Hamburg Commercial Bank die endgültigen Daten zum Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen des Monates Oktober 2023. Der Dienstleistungssektor liegt mit einem Wert von 48,2 Punkten nun wieder in der Schrumpfzone.



Der Einkaufsmanager-Index (PMI) zählt zu den aussagekräftigsten Geschäftsumfragen und ist auch bei den Zentralbanken gefragt.



Das Ergebnis der Umfrage ist ein PMI von 48,2 Punkten, welches sich damit, nach dem Septemberergebnis von 50,3, wieder in der "roten Zone" befindet. Indexwerte über 50 signalisieren eine positive Geschäftsentwicklung der Dienstleister im Vergleich zum Vormonat, während bei einem Fall unter 50 mit einer negativen Geschäftsentwicklung zu rechnen ist.





Insbesondere der Nachfragerückgang zum Beginn des vierten Quartales, hatte den Indexwert im Oktober belastet. Ein Grund dafür können z.B. die hohen Zinsen sein, die sich auf die Zahl der Neuaufträge auswirken. Hingegen wirkte sich der benannte Nachfragerückgang nur geringfügig auf den Arbeitsmarkt aus. Die Beschäftigungszahlen sanken nur leicht.









Der Ausblick auf die Börsenwoche



