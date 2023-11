© Foto: Richard Drew - picture alliance/AP Photo



Jeff Gundlach, CIO und Gründer von DoubleLine Capital, mahnt zur Vorsicht, was seiner Meinung nach die nächste Finanzkrise für den Markt sein könnte.Der CEO und CIO Jeff Gundlach sagte in der CNBC-Sendung "Closing Bell", dass das wachsende Staatsdefizit der USA schließlich die Fähigkeit der Regierung, ihre Schulden zu bedienen, überfordern könnte. "Wir haben ein massives Zinskostenproblem. Ein massives Zinskostenproblem in diesem Land, das, so glaube ich, die nächste Finanzkrise auslösen wird. Darauf konzentriere ich mich also mehr." Das Defizit, das nach Angaben des US-Finanzministeriums zum 30. September 1,7 Billionen US-Dollar betrug, ist das dritthöchste in der Geschichte, nach den …