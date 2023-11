München (ots) -Die Energieeffizienz von Gebäuden wird immer wichtiger - und sie hat auch Vorteile für die Eigentümer. Als Geschäftsführer der Kaeser Hausverwaltung GmbH hilft Michael Käser Eigentümergemeinschaften dabei, ihre Objekte effizient zu verwalten und zu sanieren. Durch die vielseitige technische und juristische Expertise seines Teams ist er dabei nicht nur in der Lage, Eigentümer im Tagesgeschäft zu betreuen, sondern auch komplizierte Maßnahmen beratend zu begleiten. Wie eine Energiesanierung sinnvoll und kosteneffektiv umgesetzt wird und wie die Kaeser Hausverwaltung GmbH ihre Kunden dabei unterstützt, erfahren Sie hier.Gründe für die Energiesanierung von Immobilien gibt es viele: Während einerseits Energiekosten gespart werden und die Umwelt entlastet wird, stellt die Energieeffizienz außerdem ein wichtiges Kriterium für Fördermittel und steuerliche Vergünstigungen dar. Wird das Objekt vermietet, rechtfertigt die entstehende Wertsteigerung in vielen Fällen sogar eine Mieterhöhung. Viele Eigentümer kennen jedoch entweder die Möglichkeiten nicht oder wissen nicht, wie sie die Energiesanierung richtig anfassen. "Von der Finanzierung bis hin zur Umsetzung müssen unzählige Details eingeplant werden: Das Gutachten, die Planung der Maßnahmen und die Auswahl der richtigen Firmen für die Umsetzung sind nur einige Beispiele", erläutert Michael Käser, Geschäftsführer der Kaeser Hausverwaltung GmbH.Die Unterstützung durch eine Hausverwaltung, die mit der Problematik vertraut ist, ist daher gerade für Eigentümergemeinschaften von unschätzbarem Wert. "Als Experten für die Hausverwaltung nach dem WEG bringen wir von der Kaeser Hausverwaltung GmbH nicht nur technisches und juristisches Know-how mit, sondern auch ein eigenes Netzwerk von Dienstleistern wie Ingenieuren und Energieberatern", so Michael Käser weiter. Mit seiner Expertise unterstützt er Wohnungseigentümergemeinschaften kompetent und professionell in allen Fragen rund um das Objekt - von der Organisation der Eigentümerversammlung bis hin zur Planung und Umsetzung konkreter Maßnahmen wie der Energiesanierung.Mit der Kaeser Hausverwaltung GmbH bestens beraten bei der energetischen SanierungDie Energiesanierung einer Immobilie ist in der Regel eine teure und komplexe Angelegenheit - viele Eigentümergemeinschaften können sie nicht aus eigener Tasche stemmen. Umso wichtiger ist es daher, die Ansprüche auf Fördermittel zu kennen und die Finanzierung, um diese herum aufzubauen. "Auf kommunaler, Landes- und Bundesebene existieren mehrere Programme, darunter Angebote der KfW oder BAFA, die für eine Förderung infrage kommen", erklärt Michael Käser. "Wir unterstützen Eigentümer transparent dabei, die passenden zu finden und in ihr Finanzkonstrukt zu integrieren, sodass die Energiesanierung für alle Beteiligten so attraktiv und lohnend wie möglich wird."Ebenso werden zahlreiche Spezialisten benötigt - unter anderem Ingenieure, Gutachter, Energieberater und gegebenenfalls sogar Architekten. Nur wenn die Richtigen mit dem Projekt betraut werden, kann dieses kosteneffektiv und nachhaltig ausgeführt werden. "Es ist bereits bei der Planung äußerst hilfreich, Zugriff auf ein Netzwerk vertrauenswürdiger und qualifizierter Experten zu haben, um die saubere Abwicklung der Sanierung zu garantieren", betont Michael Käser. "Ein solches Netzwerk bieten wir unseren Kunden und stellen Kontakte zu den entsprechenden Experten her, deren fachliche Expertise gewährleistet, dass die Sanierung effektiv und nachhaltig durchgeführt wird."Technisch und wirtschaftlich sinnvoll bei der Energiesanierung vorgehenKonkret fallen bei der Planung vor allem zwei Themenbereiche ins Gewicht: technische Umsetzung und Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen. "Um eine optimale technische Umsetzbarkeit der Sanierungspläne zu gewährleisten, ziehen wir Bauingenieure hinzu", erklärt Michael Käser. "Diese verfügen nicht nur über eine umfassende Expertise in Bezug auf die Materialien, die Bauverfahren und Normen. Sie können außerdem eine genaue Analyse des Gebäudezustands durchführen und Empfehlungen zu den am besten geeigneten Sanierungsmaßnahmen aussprechen." Doch damit nicht genug: Auch die technische Überwachung während der Bauphase wird von den Fachkräften übernommen. So können sie sicherstellen, dass alle Arbeiten gemäß den technischen Anforderungen und Vorschriften ausgeführt werden.Michael Käser rät außerdem dazu, parallel zur technischen Planung prüfen zu lassen, ob die Maßnahmen wirtschaftlich sinnvoll und finanzierbar sind. Er empfiehlt dazu unter anderem, die Unterstützung eines Energieberaters einzuholen. "Ein Energieberater hilft maßgeblich dabei, Einsparpotenziale am Objekt zu identifizieren, und kann dadurch Aufschluss darüber geben, ob bestimmte Maßnahmen im spezifischen Falle Sinn ergeben", erläutert Michael Käser. Dies ermöglicht es den Eigentümern der Immobilie, informierte Entscheidungen zu treffen und insgesamt kosteneffektiver zu sanieren.Michael Käser: "Innovation macht sich bezahlt!""Energetische Sanierungsmaßnahmen sind ein äußerst effektives Mittel, um selbst einen Beitrag zur Nachhaltigkeit und zum Klimaschutz zu leisten", meint Michael Käser. "Wenn sie richtig geplant werden, amortisieren sie diese außerdem schon nach einigen Jahren selbst." So rechtfertigt eine Modernisierung unter anderem auch eine Mieterhöhung im bereits laufenden Mietverhältnis um bis zu aktuell acht Prozent der Modernisierungskosten.Ebenso lässt sich durch Maßnahmen zur Energiesanierung der Wert einer Immobilie erhalten und oft sogar steigern. In einigen Fällen entstehen für die Eigentümer sogar Chancen für neue Geschäftsmodelle. "Werden Solarzellen auf dem Dach eines Objekts installiert, können damit beispielsweise E-Autos geladen, der Verbrauchsanteil an Netzstrom gesenkt oder überschüssiger Strom ins Netz eingespeist werden", erklärt der Experte. "Innovation und Nachhaltigkeit machen sich für die Eigentümer also auf jeden Fall bezahlt."Sie sind Teil einer Wohnungseigentümergemeinschaft im Großraum München und wollen Ihr Objekt in besten Händen wissen? 