© Foto: Jaap Arriens - picture alliance / NurPhoto



Die KI-Landschaft wird erneut aufgemischt: Der Tesla- und Space-X-Chef Elon Musk hat einen eigenen Chatbot vorgestellt. Beginnt jetzt das große Zittern bei der Konkurrenz?Elon Musks jüngstes Start-up X.AI hat mit "Grok" einen eigenen Chatbot ins Rennen geschickt und will damit Konkurrenten wie OpenAI, Inflection, Anthropic angreifen. Das KI-Startup des Tech-Milliardärs hat am Wochenende das neue Produkt vorgestellt, das witzig und etwas rebellisch sein soll. Nachdem sich Musk im Frühjahr noch für eine sechsmonatige Pause in der KI-Entwicklung eingesetzt hatte, um Rahmenbedingungen zu schaffen, kommt die Veröffentlichung von "Grok" für einige als Überraschung. Grok ist vorerst exklusiv für …