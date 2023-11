BERLIN (dpa-AFX) - Die CDU-Spitze hat sich skeptisch zu den Erfolgschancen des Bund-Länder-Gipfels zur Migration bei Kanzler Olaf Scholz (SPD) geäußert. "Man kann jetzt schon sagen, dass das Ergebnis heute nicht ausreichen wird, die Zahlen nachhaltig zu senken", kritisierte Generalsekretär Carsten Linnemann am Montag nach Beratungen seiner Partei in Berlin vor dem Hintergrund der Unionsforderungen nach einer Bekämpfung der illegalen Migration. "Da ist die Ampel in der Pflicht." Scholz und die Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer wollten am Nachmittag zu Beratungen zusammenkommen.

Angesichts des Kooperationsangebots von CDU-Chef Friedrich Merz an die Ampel zur Bekämpfung der illegalen Migration sagte Linnemann, die Union werde ihre ausgestreckte Hand nur dann "nicht zurückziehen, wenn wir sicher sind, dass die Maßnahmen auch wirklich zu einer signifikanten Senkung und zu einer Senkung insgesamt der illegalen Zuwanderung in Deutschland" führten. Linnemann erneuerte die Ankündigung von Merz, die Union werde versuchen, die Ampel-Pläne für eine Reform des Staatsbürgerschaftsrechts zu stoppen.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frei (CDU), warf Scholz vor, zwar Rückführungen in großem Stil angekündigt, aber nicht entsprechend gehandelt zu haben. Die Bundesregierung habe hauptsächlich Gesetze verabschiedet, die Signale in die Welt sendeten, "dass wer es einmal nach Deutschland geschafft hat, auch hier bleiben kann". Es gebe bei der Ampel "im Grunde genommen ganz offensichtlich auch ein anderes Problemverständnis (...), als das bei uns der Fall ist".

Bei der Ministerpräsidentenkonferenz mit Scholz werde es zwar "möglicherweise Schritte in die richtige Richtung" geben, sagte Frei. Dies werde aber nicht helfen, "den Migrationsdruck auch nur zu lindern". Es dürfe nicht nur über Rückführungen abgelehnter Asylbewerber gesprochen werden. Vielmehr sei es nötig, "darüber zu sprechen, wie man verhindern kann, dass Menschen überhaupt den gefährlichen Weg über das Mittelmeer gehen"./bk/DP/ngu