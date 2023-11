© Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopress



Der S&P 500 hat in der vergangenen Woche die beste Woche seit einem Jahr verzeichnet. Der ranghöchste Stratege von Morgan Stanley traut dem Braten nicht.Laut Mike Wilson von Morgan Stanley fehle es an technischer und fundamentaler Unterstützung. Unter Berufung auf düstere Gewinnaussichten, schwächere Makrodaten und sich verschlechternde Analysteneinschätzungen "fällt es uns schwer, uns für eine Jahresendrallye zu begeistern". Der Anstieg der Kurse "sieht eher wie eine Bärenmarktrallye aus als der Beginn eines anhaltenden Aufschwungs". Die Marktstimmung wurde in der vergangenen Woche beflügelt, nachdem Fed-Chef Jerome Powell angedeutet hatte, dass die US-Notenbank den aggressivsten …