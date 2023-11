Die meistgehandelten Produkte: Dax leicht schwächer

Der DAX® eröffnete mit einen Plus von 0,19% mit 15219,32 Punkten nach dem Wochenende in den Handel. Im Verlauf des Vormittags korrigiert der DAX® leicht nach unten bis auf ein Tagestief von 15146,20 Punkten. Heute stehen keine wichtigen Unternehmensergebnisse an, die Berichtssaison nimmt erst am Mittwoch wieder Fahrt auf. Dann werden unter anderem die Quartalszahlen der Münchner Rück, von E.ON und der Deutschen Post veröffentlicht.

Unter den meistgehandelten Produkten der Knock-Out-Optionsscheinen befindet sich ein Put auf den NASDAQ-100®, obwohl die am Freitag veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten etwas schwächer als erwartet ausgefallen sind. Darauf reagieren auch die Anleger auf den Dax positiv, hier dominieren die Bullen bei den meistgehandelten Produkten.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag NASDAQ-100 ® Put HC6VRP 12,75 15099,491471 Punkte 16496,527498 Punkte 11,05 Open End DAX ® Call HC1KRD 12,66 15178,19 Punkte 13046,4509 Punkte 12,01 Open End DAX ® Put HC8SK3 2,84 15178,19 Punkte 15427,576336 Punkte 53,52 Open End DAX ® Call HC196X 16,12 15178,19 Punkte 13569,219035 Punkte 9,44 Open End DAX ® Call HC0YWL 20,09 15178,19 Punkte 13171,529963 Punkte 7,56 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 06.11.2023; 10:05 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HD04FV 23,25 15174,50 Punkte 14000,00 Punkte 6,54 17.12.2024 DAX ® Call HC0XPM 8,22 15174,50 Punkte 14500,00 Punkte 18,43 12.12.2023 DAX ® Put HC37S9 3,61 15174,50 Punkte 14800,00 Punkte 42,20 12.03.2024 DAX ® Call HD04EE 4,67 15174,50 Punkte 15000,00 Punkte 32,32 19.12.2023 DAX ® Call HC57RZ 8,30 15174,50 Punkte 15500,00 Punkte 18,30 18.06.2024

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 06.11.2023; 10:15 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Short HC8E7N 10,71 15166,00 Punkte 15494,783525 Punkte -25 Open End EURO STOXX 50 ® Short HC97JK 7,64 4170,54 Punkte 4291,067247 Punkte -18 Open End DAX ® Short HC8E7B 14,26 15166,00 Punkte 15696,120133 Punkte -15 Open End Porsche Holding SE Short HC1L1K 5,00 45,04 EUR 46,438604 EUR -8 Open End DAX ® Short HC977V 13,03 15166,00 Punkte 15822,941771 Punkte -12 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 06.11.2023; 10:30 Uhr

