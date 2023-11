Tagesausblick für 07.10.: DAX - Anleger atmen durch. BioNTech und Uber im Blickpunkt

Der DAX® startete mit leichten Verlusten in die neue Woche. Unterstützung bekam der deutsche Aktienmarkt zwar durch gute Vorgaben aus Asien und den USA. Schwache Arbeitsmarktdaten aus den USA sorgten Ende vergangener Woche für eine sichtliche Entspannung an den Anleihemärkten. Der deutsche Industrieumsatz ging im September jedoch um 1,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zurück und bremste die Kauflaune.

An den Anleihenmärkten mussten die Investoren den Kurssprung vom Freitag erst einmal verkraften. So gaben die Papiere in Europa und den USA mehrheitlich etwas nach. Edelmetalle wie Gold und Silber pendelten derweil in der Seitwärtsrange der zurückliegenden Woche. Beim Goldpreis bleibt die 2.000 USD-Marke somit weiterhin in greifbarer Nähe. Ein ähnliches Bild zeigte sich heute beim Ölpreis. Zwar legte die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil etwas zu. Der Trend ist dennoch abwärtsgerichtet. Der Strompreis gemessen am Phelix DE Base Year Future kam heute erneut kräftig unter Druck und setzte auf dem Oktobertief auf.

Unternehmen im Fokus

Bei zahlreichen Einzelwerten zeigte sich allerdings Bewegung. Hier fielen unter anderem BioNTech, Lanxess, K+S, Krones, Merck, Vonovia und Zalando auf. Der Biotechnologiekonzern meldete für das zurückliegende Quartal einen kräftigen Umsatzrückgang. Allerdings gelang dennoch die Rückkehr in die schwarzen Zahlen. Der Spezialchemiekonzern senkte die Prognose für das Gesamtjahr und kürzte die Dividende. K+S knickte nach negativen Analystenkommentaren ein. Der Hersteller von Abfüllanlagen ewartet für 2024 ein ähnliches Wachstum wie dieses Jahr und rechnet 2024 mit einer verbesserten Gewinnmarge. Der Chemie- und Pharmakonzern plant neue Kostensenkungsmaßnahmen. Details sollen in den nächsten Wochen bekanntgegeben werden. Der Immobilienkonzern profitierte vergangene Woche vom Verkauf eines Immobilienpakets. Heute gab das Papier einen Teil der Gewinne vom Freitag wieder ab. Die Aktie des Onlinehändlers stieß im frühen Handel an die Widerstandsmarke bei EUR 23,30. Ein Ausbruch über das Level könnte möglicherweise neue Kaufimpulse geben.

Morgen veröffentlichen unter anderem Adva Optical, Daimler Truck, eBay, Enel, Engie, Evonik, Fraport, Hella, Norma Group, Rational, Schaeffler, Telefonica Deutschland, Uber und UBS Zahlen zum abgelaufenen Quartal. BioNTech lädt morgen zum Innovation Series Day und Deutsche Börse zum Investorentag.

Wichtige Termine: