amfori feiert heute das 20-jährige Bestehen von amfori BSCI (amfori Business Social Compliance Initiative), einem leistungsstarken Produkt, das Unternehmen seit 2003 in die Lage versetzt, ihre Sorgfaltspflicht hinsichtlich der Menschenrechte effizienter umzusetzen und den Schutz von Arbeitnehmerrechten in globalen Lieferketten sicherzustellen

Asian woman creating a handmade product (Photo: amfori)

Die Initiative startete ausgehend von einer kleinen Gruppe von Einzelhandelsunternehmen, die das Ziel verfolgten, ihre jeweiligen Strategien hinsichtlich der Einhaltung von Sozialstandards zu vereinheitlichen. Was 1999 als einfaches Projekt begann, veranlasste amfori (damals noch Foreign Trade Association bzw. FTA) dazu, einen Rahmen dafür zu schaffen, was heute als ESG Due Diligence (Environmental, Social and Governance Due Diligence) bezeichnet wird.

In den vergangenen Jahren haben zahlreiche in der Arbeitswelt aufgedeckte Missstände, soziale Bewegungen sowie der Druck von Verbrauchern und Arbeitnehmerorganisationen dazu geführt, dass Markenunternehmen, Einzelhandelsunternehmen und Importeure ihre soziale Sorgfaltspflicht stärker wahrnehmen. Amfori ist sich der Folgen für Mitarbeitende, Arbeiter und Arbeiterinnen in der Lieferkette, Kommunen, Verbraucher und Unternehmen bewusst und hat die Möglichkeit erkannt, mit Hilfe von amfori BSCI zielgerichtete Veränderungen herbeizuführen.

amfori BSCI unterstützt auf der Grundlage der Regeln und Prinzipien des amfori BSCI Verhaltenskodex amfori-Mitglieder und deren Geschäftspartner dabei, ihre soziale Sorgfaltspflicht zu verstehen und deren Einhaltung zu verbessern, indem Risiken in globalen Lieferketten ermittelt, gemindert und behoben werden.

"Dieses Jubiläum bietet uns die Gelegenheit, über unsere Entwicklung nachzudenken und uns auf die Herausforderungen der Zukunft einzustellen. Seit 20 Jahren arbeitet amfori kontinuierlich mit Kooperationspartnern, Stakeholdern, NGOs und politischen Entscheidungsträgern zusammen, um die Dienstleistung bereitzustellen, die wir heute unter dem Namen amfori BSCI anbieten. Dieser Fortschritt wäre ohne deren Unterstützung und ohne die engagierten Mitarbeitenden von amfori nicht möglich gewesen, so Linda Kromjong, President von amfori.

Da sich die Anforderungen an die ESG Due Diligence ständig weiterentwickeln, müssen auch die entsprechenden Regeln und Anforderungen kontinuierlich verbessert und grundlegend angepasst werden.

Für uns als führender Wirtschaftsverband für nachhaltigen Handel ist die Tatsache, dass wir amfori über die soziale Due Diligence hinaus weiterentwickelt haben, eine unserer größten Errungenschaften, auf die wir heute besonders stolz sein können. Dies haben wir erreicht, indem wir unsere Mitglieder bei der Due Diligence im Umweltbereich und dabei unterstützen, die Erwartungen an eine gute Unternehmensführung zu erfüllen. Zu Beginn eines neuen Jahrzehnts in unserer Geschichte setzen wir uns weiterhin dafür ein, unsere Mitglieder bei der Gestaltung einer Welt zu unterstützen, in der der Handel soziale, ökologische und wirtschaftliche Vorteile für alle bringt" so Linda Kromjong, President von amfori, weiter.

Erfahren Sie mehr über amfori BSCI in dieser Broschüre, oder sehen Sie sich hier unser Video an.

Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte per E-Mail an Kety Sindze unter kety.sindze@amfori.org