Biontech - Impfrückgang belastet Ergebnisse

Vor Öffnung der amerikanischen Märkte veröffentlichte das Pharmaunternehmen Biontech seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2023. Sowohl Umsatz als auch Gewinn sind stark rückläufig.



Dem deutschen Shooting-Star der Corona-Pandemie fehlen die Umsätze aus dem COVID-19 Impf-Geschäft. Konkret fallen sowohl die Konzern Umsätze, als auch die Gewinne eher ernüchternd aus. Während es dem Konzern in der Vorjahresperiode 2022 gelang, ein Umsatz von 3,46 Milliarden Euro auszuweisen, wurden in diesem Jahr lediglich 895 Millionen Euro umgesetzt. Auch der Gewinn sank im Vergleich zum Vorjahr drastisch: So konnte der Pharmakonzern im Vorjahresquartal noch 1,78 Milliarden Euro Gewinn ausweisen, im vergangenen Quartal jedoch nur noch 160,6 Millionen Euro. Dass das Thema "Corona-Impfung" immer mehr an Aktualität verliert, ist zum Beispiel bei Google Trends nachvollziehbar. Für das Stichwort "Impfung" kann man einen deutlichen Rückgang der Suchanfragen erkennen. Der bisherigen Abhängigkeit des Unternehmensergebnisses vom Absatz des Corona Impfstoffes, wolle der Konzern durch Erforschung neuer Medikamente entgegenwirken. Dabei soll, laut Biontech Gründer Ugur Sahin, der Fokus auf der ursprünglichen Mission liegen: Innovative Therapien entwickeln und Behandlungsstandards für Krebspatienten verbessern.











