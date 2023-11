Im einem Branchenüberblick der Citi zeichnet sich eine Kehrtwende im Halbleitersektor ab, vor allem für DRAM-Hersteller. Die Bank nennt potenzielle Profiteure.In einem kürzlich veröffentlichten Bericht hebt die Bank hervor, dass die Preise für Dynamic Random-Access Memory (DRAM) im zweiten Halbjahr 2023 zu steigen begannen, begünstigt durch Produktionskürzungen in der Branche. Dies spiegele sich in einem Anstieg der DRAM-Spotpreise im vergangenen Monat um fünf Prozent wider, so die Banker. Die Semiconductor Industry Association berichtet, so CNBC, von einem Anstieg des Halbleiterumsatzes im September um 13 Prozent auf 49,6 Milliarden US-Dollar - deutlich über den von Citi geschätzten 46,9 …