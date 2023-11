Teilen: Laut Quek Ser Leang, Marktstratege der UOB Group, und Peter Chia, Senior FX Strategist, könnte eine weitere Aufwärtsbewegung den EUR/USD-Kurs in naher Zukunft in den Bereich von 1,0770 bringen. Wichtige Zitate 24-Stunden-Chart: Am vergangenen Freitag betonten wir, dass der EUR weiter steigen könnte, ein nachhaltiger Durchbruch des Hauptwiderstands ...

Den vollständigen Artikel lesen ...