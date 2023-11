EQS-Ad-hoc: Nürnberger Beteiligungs-AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Anpassung der Prognose für das Konzernergebnis für das Jahr 2023



06.11.2023 / 17:52 CET/CEST

Die NÜRNBERGER Beteiligungs-AG gibt eine Anpassung der Prognose für das Konzernergebnis für das Jahr 2023 bekannt. Im Halbjahresfinanzbericht 2023 wurde für das Jahr 2023 ein Konzernergebnis in der Größenordnung von 60 Mio. EUR prognostiziert. Insbesondere aufgrund der höheren Schadenaufwendungen, speziell in der Kraftfahrtversicherung und aus der Zunahme von Elementarschadenereignissen rechnet die NÜRNBERGER Beteiligungs-AG nunmehr mit einem Konzernergebnis im Jahr 2023 in der Größenordnung von 45 Mio. EUR.



Kontakt:

NÜRNBERGER Beteiligungs-AG

Thomas Schülke

Investor Relations

Ostendstraße 100

90334 Nürnberg

0911 531-1425

Thomas.Schuelke@nuerberger.de







