Moody's Corporation (NYSE:MCO) gab heute die Gründung eines neuen Franchise zur Analyse privater Kredite innerhalb der Rating-Agentur Moody's Investors Service (MIS) bekannt, das strategische Einblicke in den schnell expandierenden Sektor der privaten Kredite bieten soll. Ana Arsov wurde zum Global Head of Private Credit ernannt und wird die Koordination relevanter Forschungs- und Rating-Initiativen bei MIS leiten. Frau Arsov wird zudem neben Simon Harris Co-Head der globalen Financial Institutions Group (FIG) sein.

Die organisatorischen Veränderungen spiegeln die wachsende Bedeutung privater Kredite in den Kapitalmärkten sowie die Anlegernachfrage nach der Forschung und den Ratings von Moody's. Das Franchise wird die komplexen Privatkreditmärkte und ihre Zusammenhänge mit breiten Kapitalmärkten transparenter machen.

"Das rasante Wachstum des Marktes für Privatkredite in den letzten Jahren hat neue Herausforderungen und Möglichkeiten für Investoren geschaffen, die nach frischen Analysen aus einer vertrauenswürdigen Quelle suchen", sagte Michael West, Präsident von Moody's Investors Service. "Anas umfassende Erfahrung mit Finanzinstitutionen wird dazu beitragen, einen ganzheitlichen Ansatz für die Bewertung privater Kredite in verschiedenen Sektoren und Asset-Klassen zu schaffen."

Im Rahmen ihrer neuen Rolle wird Frau Arsov das Engagement in MIS-Rating-Gruppen fördern, darunter Financial Institutions, Corporate Finance und Structured Finance, und die vorhandenen analytischen Fähigkeiten für Business-Development-Gesellschaften, CLOs und andere Assets im Bereich der Privatkredite ausbauen. Zudem wird sie die Tochtergesellschaft Moody's Analytics unterstützen, die relevante Kundenlösungen im Zusammenhang mit der Bewertung des Kontrahentenrisikos und dem Portfoliorisiko anbietet.

Als Co-Head der FIG wird Frau Arsov weiterhin mit verschiedensten Finanzinstitutionen zu tun haben, darunter weltweit systemrelevante Banken, Kapitalmarktintermediäre und bankfremde Finanzdienstleistungsunternehmen. Vor der heutigen Bekanntgabe war Frau Arsov globaler Co-Head für Bank-Ratings. Außerdem hat sie verschiedene Positionen auf Senior-Management-Ebene innegehabt und dabei Ratings für Banken, Wertpapierfirmen, Specialty Finance und mehr beaufsichtigt. Sie war an Moody's Rating-Methoden für Finanzunternehmen, Wertpapierfirmen und Clearingstellen beteiligt und leitete die Entwicklung von Moody's Bewertung des Kontrahentenrisikos.

MIS bewertet Schulden in Höhe von über 70 Billionen USD, aufgeteilt auf seine vier Haupt-Rating-Gruppen:

Financial Institutions, unter der Leitung von Ana Arsov und Simon Harris

Corporate Finance, unter der Leitung von Myriam Durand

Structured Finance, unter der Leitung von Annabel Schaafsma

Global Public, Project, and Infrastructure Finance, unter der Leitung von Anne Van Praagh

In einer Linie mit dem Franchise zur Analyse privater Kredite hat MIS innerhalb der Einheit Relationship Management ein entsprechendes Team für Privatkredite geschaffen, das von Tom Lazaridis geleitet werden soll. Herr Lazaridis hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Pflege von Kundenbeziehungen in den Bereichen Banking, Asset Management und Versicherung. Er wird ein Team aus Experten für Privatkredite zur Förderung von Geschäftsentwicklungsinitiativen und Verbesserung der Markenwahrnehmung anleiten und dabei mit anderen kaufmännischen Teams und Gruppen bei MIS zusammenarbeiten.

Weitere Informationen zum Angebot von Moody's im Privatkreditbereich finden Sie unter: https://moodys.com/privatecredit

ÜBER MOODY'S CORPORATION

Moody's (NYSE: MCO) ist ein global aufgestellter Risikobewerter, der Unternehmen in die Lage versetzt, bessere Entscheidungen zu treffen. Die Daten, analytischen Lösungen und Erkenntnisse des Unternehmens unterstützen Entscheidungsträger in ihren Bemühungen, Gelegenheiten aufzuspüren und Risiken aus Geschäften mit anderen zu managen. Wir sind davon überzeugt, dass mehr Transparenz, fundiertere Entscheidungen und ein gerechter Zugang zu Informationen den Weg hin zu gemeinsamem Fortschritt freimachen. Mit etwa 14.500 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern verbindet Moody's internationale Präsenz mit lokaler Kompetenz und über einem Jahrhundert Erfahrungen in den Finanzmärkten. Weitere Informationen erhalten Sie unter moodys.com/about.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231106539532/de/

