Earnix, der globale Anbieter von intelligenten SaaS-Lösungen für Versicherer und Banken, gab heute seine Goldsponsorschaft der Guidewire Connections 2023 bekannt. Die Guidewire Connections findet vom 12. bis 15. November 2023 im Gaylord Opryland in Nashville statt und wird wieder die größte Gemeinschaft von angesehenen Versicherern und Branchenführern aus dem Bereich P&C zusammenbringen.

Earnix, ein Premier Guidewire PartnerConnect Solution Partner, wird seine Guidewire-Angebote und sein Fachwissen mit einem vollen Programm an Aktivitäten am Stand G12 und auf dem gesamten Messegelände präsentieren. Zu den Aktivitäten von Earnix bei dieser Veranstaltung gehören:

Am Montag, den 13. November, findet im Ryman Studio L des Gaylord Opryland Conference Centers ein Executive Luncheon statt. Die Diskussion wird Einblicke und Vorteile der kombinierten Leistung von Earnix Price-It beinhalten, einem umfassenden, unternehmensweiten Tool für Preisgestaltung und Rating, das auf AWS gehostet wird und mit PolicyCenter auf Guidewire Cloud integriert ist. Teilnehmer werden erfahren, wie Versicherer eine moderne, hochmoderne Produkt- und Tarifierungslösung aufbauen können.

Am Dienstag, den 14. November, wird Earnix einer der Hauptpartner im Ecosystem Demo Theater sein. Treffen Sie sich mit Führungskräften und sehen Sie sich den Earnix Accelerator for Rating and Pricing für PolicyCenter auf Guidewire Cloud an. Als erster Integrationsbeschleuniger für externe Ratings, der ein visuelles Mapping-Tool enthält, ermöglicht er eine Reduzierung des Zeit- und Arbeitsaufwands für die Implementierung von Guidewire mit externen Rating-Engines um bis zu 40 Prozent.

Am Mittwoch, den 15. November, wird Earnix an einem von AWS veranstalteten Fireside Chat in der Delta Lobby A teilnehmen. Die Diskussion wird sich auf technische Themen im Zusammenhang mit dem Guidewire Integration Framework konzentrieren. Es werden Erfahrungen, bewährte Verfahren und umsetzbare Ratschläge ausgetauscht. Diese Veranstaltung ist eine großartige Gelegenheit für Versicherungsfachleute, sich von den Vorteilen des Guidewire Integration Frameworks zu überzeugen.

"Die Guidewire Connections gehört zu den am besten besuchten Veranstaltungen in der Versicherungsbranche", sagte Ruth Fisk, Head of Business Development bei Earnix. "Dieser jährliche Kongress ist jedes Jahr das Ziel für Branchenpioniere und zieht Führungskräfte aus der ganzen Welt an. Ich freue mich das ganze Jahr über darauf und bin gespannt darauf, wieder mit Kollegen zusammenzukommen und mich mit Gleichgesinnten zu vernetzen."

Earnix ist der führende Anbieter von geschäftskritischen, cloudbasierten intelligenten Lösungen für Preisgestaltung, Rating, Underwriting und Produktpersonalisierung. Diese vollständig integrierten Lösungen bieten einen ultraschnellen ROI und wurden entwickelt, um die Art und Weise, wie globale Versicherer und Banken geführt werden, zu verändern, indem sie Werte in allen Bereichen des Unternehmens freisetzen. Mit Kunden in über 35 Ländern auf sechs Kontinenten und Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum und Israel bietet das Unternehmen seit 2001 Innovationen für Versicherer und Banken.

