Krypto News: Nicht nur Bitcoin - Diese beiden Coins könnten von den Spot-ETFs mehr als BTC profitieren

Es herrscht weiterhin Optimismus am digitalen Währungsmarkt. Die Erwartungen an die möglicherweise bald zugelassenen Bitcoin-Spot-ETFs sind hoch. Viele hoffen, dass der Kurs der größten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung dadurch auf ein neues Allzeithoch von 100.000 Dollar und mehr steigt. Spot-Bitcoin-ETFs ermöglichen es Investoren, direkt in Bitcoin zu investieren, ohne sich um die Herausforderungen und Sicherheitsrisiken kümmern zu müssen, die mit dem direkten Kauf und der Aufbewahrung der digitalen Währung verbunden sind. Das könnte mehr institutionelle Anleger und finanzstarke Investoren anlocken, die möglicherweise aufgrund von Sicherheitsbedenken oder regulatorischen Einschränkungen gezögert haben, direkt in Kryptowährungen zu investieren.

Mehr Vertrauen in Kryptowährungen?

Die Zulassung von Spot-Bitcoin-ETFs durch eine Regulierungsbehörde, wie beispielsweise die SEC in den USA, würde dem Bitcoin und der Kryptowährungsbranche insgesamt eine höhere Legitimität verleihen. Diese könnte das Vertrauen in Bitcoin stärken und dazu beitragen, das Risikoprofil von Bitcoin als Investition zu verringern, was wiederum die Nachfrage sowohl von Privatanlegern als auch von institutionellen Investoren steigern könnte.

Weitere Gründe für eine mögliche Bitcoin-Rallye

Ein weiterer Grund, warum Spot-Bitcoin-ETFs einen positiven Einfluss auf den Bitcoin-Preis haben könnten, ist die Steigerung der Liquidität. ETFs werden an traditionellen Börsen gehandelt und könnten das Handelsvolumen deutlich erhöhen, was zu einer verbesserten Marktliquidität führt. Eine erhöhte Liquidität kann zu engeren Spreads zwischen Kauf- und Verkaufspreisen führen und damit den Markt effizienter machen.

Another decision to be made on the Spot Bitcoin ETF this week!



Will all ETFs get accepted, or will we see another delay? pic.twitter.com/fLA8eIF5gv - Crypto Rover (@rovercrc) November 6, 2023

Außerdem könnte die Einführung von Spot-Bitcoin-ETFs als eine Art Anerkennungssignal wirken, das weitere Investitionen in die Krypto-Infrastruktur und in Bitcoin-bezogene Produkte und Dienstleistungen fördert. Das könnte eine positive Rückkopplungsschleife schaffen, in der zunehmendes Vertrauen und steigende Investitionen den Preis von Bitcoin weiter nach oben treiben.

Insgesamt könnten Spot-Bitcoin-ETFs also als Brücke zwischen dem traditionellen Finanzmarkt und dem Kryptomarkt fungieren, die Barrieren für das Kapital senken und somit zu einem Anstieg des Bitcoin-Kurses beitragen.

Nicht nur BTC: Altcoin-Rallye garantiert?

Auch wenn sich die Nachrichten um Spot-ETFs für Kryptowährungen bisher in erster Linie auf Bitcoin beziehen, stehen auch für Ethereum bereits ähnliche Pläne fest. Grundsätzlich hat die Vergangenheit gezeigt, dass es im Falle einer Bitcoin-Rallye auch zu steigenden Preisen bei den meisten Altcoins kommt. Viele davon performen sogar noch deutlich besser, da Bitcoin aufgrund seiner hohen Marktkapitalisierung inzwischen schon etwas träge geworden ist. Vor allem der neue $BTCETF-Token und Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) könnten von den Entwicklungen rund um die Zulassung der ETFs profitieren.

Bitcoin ETF-Token ($BTCETF)

Bei $BTCETF handelt es sich um einen neuen Token, der im Zusammenhang mit der möglicherweise bevorstehenden Genehmigung der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC steht. Da Das Thema brandaktuell ist und die letzten Wochen und Monate gezeigt haben, dass Coins, die an Bitcoin angelehnt sind, extrem erfolgreich sein können, könnte $BTCETF in den nächsten Wochen durch die Decke gehen und dabei die Rendite von Bitcoin in diesem Jahr weit übertreffen.

(Bitcoin-ETF-Token Presale - Quelle: btcetftoken.com)

Auf der Website des BTC-ETF-Tokens finden sich aktuelle Nachrichten rund um die Entwicklungen der Fonds und das gesamte Projekt baut auch darauf auf. So gibt es zum Beispiel einen integrierten Burn-Mechanismus, bei dem 5 % der Token aller Transaktionen geburnt werden. Diese Rate reduziert sich aber, wenn bei den Spot-Bitcoin-ETFs ein neuer Meilenstein erreicht wird. Außerdem gibt es fünf weitere Ereignisse, die eintreten können, bei denen jeweils ein gewisser Anteil an $BTCETF-Token geburnt wird, wodurch der Preis der verbleibenden Token ansteigen kann.

(Erklärung Bitcoin ETF Token - Quelle: btcetftoken.com)

Aktuell ist $BTCETF im Presale erhältlich und hat hier bereits innerhalb weniger Stunden die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich gezogen, sodass inzwischen bereits mehr als 20.000 Dollar durch den Vorverkauf umgesetzt wurden. Der Presale findet in mehreren Phasen statt, wovon jede mit einer Preiserhöhung einhergeht, sodass frühe Käufer bis zum Listing an den Kryptobörsen bereits einen Buchgewinn mitnehmen können. Nach dem Listing an den Exchanges kann der Preis schnell um ein Vielfaches steigen und die Rendite von Bitcoin in diesem Jahr verschwindend gering aussehen lassen.

Jetzt $BTCETF im Presale kaufen.

Bitcoin Minetrix ($BTCMTX)

Bitcoin Minetrix ermöglicht es Anlegern, mittels eines innovativen "Stake to Mine"-Konzeptes indirekt von der Preisentwicklung von Bitcoin zu profitieren, und zwar durch Cloud Mining. Dabei wird Rechenleistung von einem Cloud-Anbieter bezogen und die generierten Bitcoins werden an den Investor ausgezahlt.

(Bitcoin Minetrix Erklärung - Quelle: bitcoinminetrix.com)

Indem Bitcoin Minetrix diesen Prozess tokenisiert, können Anleger, die ihre $BTCMTX-Token staken, Gutschriften für das Bitcoin Cloud Mining sammeln. Sie behalten dabei ihre Token und die volle Kontrolle, ohne Zahlungen an Drittanbieter leisten zu müssen, was das Betrugsrisiko, das im Cloud Mining ansonsten sehr hoch ist, minimiert. Anstelle von neuen Token erhalten die Anleger nach dem Vorverkauf Mining-Credits und können Bitcoin schürfen, ohne in die notwendige Hardware zu investieren.

(Bitcoin Minetrix Presale: Quelle: bitcoinminetrix.com)

Das Projekt hat seit seiner Einführung die Aufmerksamkeit der Krypto-Community gewonnen. Im Vorverkauf wurden bereits $BTCMTX-Token im Wert von mehr als 3,4 Millionen Dollar in wenigen Wochen verkauft und viele Token sind bereits im Staking gebunden, um nach dem Vorverkauf Mining-Credits zu sichern. Marktbeobachter spekulieren deshalb darauf, dass der Wert von Bitcoin Minetrix nach dem Listing an den Kryptobörsen schnell ansteigen könnte, angetrieben durch die begrenzte Verfügbarkeit. Selbst konservative Schätzungen gehen von einem möglichen Anstieg um das Zehnfache aus.

Jetzt Bitcoin Minetrix im Presale kaufen.



Über den Autor: Manuel Lippitz ist seit 2019 Unternehmer und Geschäftsführer der Digi-Di GmbH. Seine Leidenschaft für das Schreiben entdeckte er schon in jungen Jahren und hat schlussendlich seine Berufung zum Beruf gemacht. Dabei liegt der Fokus auf Kryptowährungen, künstlicher Intelligenz, Unternehmertum, Finanzen und Immobilien. Neben zahlreichen Publikationen auf namhaften Websites im Kryptobereich betreibt er einen Immobilienblog, einen Unternehmerblog und hat auch ein Buch über KI veröffentlicht.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.