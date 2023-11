Névine Zariffa, eine Spitzenvertreterin der pharmazeutischen Industrie, übernimmt eine neue Führungsrolle

Das führende Technologieunternehmen für das Gesundheitswesen Intelligencia AI hat kürzlich Névine Zariffa zur Vorsitzenden seines wissenschaftlichen Beirats ernannt. Die Formalisierung des wissenschaftlichen Beirats zeigt die Investition des Unternehmens in Wachstum und signalisiert das nächste Entwicklungskapitel für das 2017 in New York gegründete Unternehmen.

Mit seinen umfassend kuratierten wissenschaftlichen Datenbeständen und Algorithmen der künstlichen Intelligenz (KI) verändert Intelligencia AI den Ansatz der biopharmazeutischen Industrie zur Bewertung der Wahrscheinlichkeit des technischen und regulatorischen Erfolgs (PTRS) von Medikamenten in der Entwicklung, um die klinische Entwicklung und Geschäftsentscheidungen effizienter zu gestalten.

In ihrer neuen Rolle wird Frau Zariffa die Produktentwicklung des Unternehmens strategisch begleiten und gleichzeitig die Aktivitäten der anderen erfahrenen Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats leiten und koordinieren.

"Frau Zariffa ist mit ihrer profunden Erfahrung in der klinischen Entwicklung und ihrem neugierigen Blick für die Bedürfnisse der Industrie und Innovationen die ideale Kandidatin für diese neue Aufgabe. Sie ist seit 2021 eine vertrauenswürdige Beraterin und wird unser Wachstum weiterhin unterstützen", sagte CEO und Mitbegründer Dimitrios Skaltsas.

Mit ihrer 25-jährigen Karriere in der pharmazeutischen Industrie in den Bereichen Biostatistik und Data Science bringt Frau Zariffa umfangreiche Erfahrungen in allen Phasen der Arzneimittelentwicklung zu Intelligencia AI. Zuletzt war sie Senior Vice President of Biometrics and Information Sciences bei AstraZeneca (AZ), wo sie ein zentrales Mitglied der Unternehmensführung war und Führungskräfte bei F&E-Investitionsentscheidungen beriet. Während ihrer Zeit bei AZ leitete sie auch das Enterprise Data and Analytics Program. Im Laufe ihrer Karriere hat sie entscheidend zur Entwicklung von mehr als 200 Arzneimittelprojekten in verschiedenen Therapiegebieten beigetragen. Frau Zariffa ist derzeit als strategische Beraterin für ausgewählte Kunden tätig und gestaltet weiterhin große datenorientierte wissenschaftliche Konsortien.

"Ich fühle mich geehrt, die hochkarätige Gruppe wissenschaftlicher Berater zu leiten, während wir gemeinsam daran arbeiten, den Einfluss von Intelligencia AI auf die Branche zu vergrößern. Der rigorose Ansatz des Unternehmens bei der Erstellung grundlegender Datenbestände und Algorithmen macht es zu einem einzigartigen Partner für alle, die glauben, dass es noch mehr zu tun gibt, um neue Medikamente schneller zu den Patienten zu bringen", sagte Frau Zariffa.

Über Intelligencia AI

Das 2017 gegründete Unternehmen Intelligencia AI ist führend bei der Anwendung von künstlicher Intelligenz (KI) und von Experten kuratierten wissenschaftlichen Daten auf den Prozess der Arzneimittelentwicklung, um Risiken zu reduzieren und die Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Die SaaS-basierte Lösung Intelligencia Portfolio Optimizer liefert Daten und verwertbare Erkenntnisse zur Reduzierung von Verzerrungen bei der Bewertung der Wahrscheinlichkeit des technischen und regulatorischen Erfolgs (PTRS) und der Phasenübergänge für Programme in der klinischen Entwicklung an kritischen Punkten im Arzneimittelentwicklungsprozess. Intelligencia AI hat seinen Hauptsitz in New York, NY, mit Büros in San Francisco, CA, und Athen, Griechenland, und beschäftigt ein globales, interdisziplinäres und wachsendes Team von mehr als 100 Fachleuten.

