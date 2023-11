Proteintech Genomics, eine Tochtergesellschaft der Proteintech Group, Inc. und Anbieter multi-omischer Lösungen für räumliche und Einzelzell-Analysen, gibt die Einführung des MultiProHuman Fixed Cell Immune Profiling Antibody Cocktail bekannt. Dieser Cocktail enthält 53 Antikörper gegen intrazelluläre und Zelloberflächenproteine plus 5 Isotypkontrollen. Der vortitrierte Cocktail erweist sich als kompatibel mit dem 10x Genomics Chromium Single Cell Gene Expression Flex Produkt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231106926354/de/

Proteintech Genomics' MultiProTM Human Fixed Cell Immune Profiling Antibody Cocktail containing 53 antibodies against intracellular and cell surface proteins, plus 5 isotype controls (Photo: Business Wire)

Kit Nazor, CEO von Proteintech Genomics, erläuterte: "Mit Techniken, wie CITE-seq, ist es nun möglich, hochgradig gemultiplexte Zelloberflächenproteindaten auf Einzelzell-Genexpressionsprofilen zu schichten jedoch bleiben intrazelluläre Proteine außer Reichweite. Wir haben sorgfältig daran gearbeitet, Forschern die Möglichkeit zu bieten, einen Blick hinter die Zelloberfläche zu werfen und eine hochauflösende Ansicht intrazellulärer Proteine über Zelloberflächenproteine und Genexpression hinaus zu bieten. Unsere MultiPro-Antikörper werden es den Forschern ermöglichen, die Grenzen dessen verschieben zu können, was wir aus den Einzelzellstudien lernen können."

Peter Smibert, Vice President von Biology bei 10x Genomics, erklärte: "Im Verlauf meiner Zeit vor 10x entwickelte mein Labor CITE-seq, um die Oberflächenproteinkonzentration mit Einzelzell-Transkriptomen messen zu können. Während mehrere Gruppen anschließend ein glaubwürdiges Signal von intrazellulären Proteinen in Verbindung mit einer Einzelzell-Genexpression erhalten haben, waren die resultierenden Daten suboptimal. Der MultiPro Immune Profiling Cocktail von Proteintech Genomics in Verbindung mit dem Chromium Single Cell Gene Expression Flex Assay von 10x ist ein Spielveränderer, der den Proteinnachweis in der gesamten Zelle freisetzt Oberfläche, Zytoplasma und Zellkern und die qualitativ hochwertigen Genexpressionsdaten liefert, die wir von Flex erwarten."

Der MultiPro Human Fixed Cell Immune Profiling Antibody Cocktail wurde ausschließlich zur Verwendung mit Produkten entwickelt, die von 10x Genomics, Inc. vertrieben werden. Der Cocktail wird ab dem 6. November 2023 ausgeliefert. Weitere Informationen finden Sie unter Proteintech Genomics. Anfragen sollten an genomics.inquiries@ptglab.com gerichtet werden.

Über Proteintech Genomics

Proteintech Genomics ist ein Life-Science-Technologieunternehmen, das die Forschungsgemeinschaft mit leistungsstarken Geräten unterstützt, um das Entdeckungspotenzial von Single-Cell-Multiomics und Spatial Multiomics freizusetzen. Das Unternehmen entwickelt hochgradig mulitplexe und vollständig optimierte proteomische Assays, die problemlos in unterschiedliche Einzelzellen- und Raumanalysen-Anwendungsworkflows integriert werden können. Proteintech Group wurde im Jahr 2022 als Tochtergesellschaft der Protein Group gegründet und eröffnete im Juli 2022 seine hochmoderne Anlage in San Diego.

Über 10x Genomics

10x Genomics ist ein Life-Science-Technologieunternehmen, das Produkte zur Beschleunigung der Beherrschung der Biologie und Förderung der menschlichen Gesundheit entwickelt. Unsere integrierten Lösungen umfassen Geräte, Verbrauchsmaterialien und Software für Single-Cell-Omics und Spacial Omics (räumliche Biologie), die akademischen und translationalen Forschern sowie biopharmazeutischen Unternehmen helfen, die biologischen Systeme in einem Maßstab und einer Auflösung zu verstehen, die der Komplexität der Biologie gerecht werden. Unsere Produkte stehen unter anderem hinter den Durchbrüchen in der Onkologie, Immunologie und Neurowissenschaft, die kraftvolle Entdeckungen fördern, die das weltweite Verständnis von Gesundheit und Erkrankungen verändern. Weitere Informationen finden Sie auf 10xgenomics.com oder verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn oder X (Twitter).

Über Proteintech Group

Das im Jahr 2001 gegründete Unternehmen Proteintech Group Inc. ist ein führender Hersteller von Antikörpern, Proteinen, Nanobodies und Immunoassays. Proteintech verfügt über das größte firmeneigene Portfolio von selbst hergestellten Antikörpern, die zwei Drittel des menschlichen Proteoms abdecken. Mit mehr als 200.000 Produkten, deren Spezifität aufgeführt und bestätigt wurde, bietet Proteintech Antikörper und Immunoassays in unterschiedlichen Forschungsbereichen. Darüber hinaus produziert Proteintech Zytokine, Wachstumsfaktoren und andere Proteine, die human exprimiert und bioaktiv sind und cGMP-Qualität besitzen. Die Standorte von Proteintech sind ISO13485 und ISO9001 zertifiziert. Weitere Informationen über Proteintech finden Sie unter www.ptglab.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231106926354/de/

Contacts:

Katie Bellows

katie@ptglab.com

Tel.: 312-455-8498