Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), das Unternehmen für Infrastruktur-Engineering-Software, gab heute bekannt, dass sich bp für die Lösungen AssetWise Asset Lifecycle Information Management (ALIM) und AssetWise Reliability (AR) von Bentley entschieden hat, die Teil der Bentley Infrastructure Cloud sind, um technischen Informationen für Projekte und Betriebsabläufe zu verwalten und so ein globales Integritätsmanagement von Anlagen zu gewährleisten.

Im Jahr 2019 entschied sich bp für Bentley und wählte seine führende Lösung AssetWise ALIM als zentralen Informationsspeicher (CIS) aus, um Änderungsprozesse kontrolliert zu verwalten und verifizierte Informationen für globale Projekte und Betriebsabläufe zu pflegen. Dazu gehören alle Dokumente, Tags, damit verbundene Metadaten und Visualisierungen von 3D-Modellen.

bp wird AssetWise ALIM nun für alle Projekte, die Produktions- und für Fertigungsanlagen standardisieren. AssetWise ALIM ermöglicht eine nahtlose Migration aller kritischen Informationen im gesamten Lebenszyklus und unterstützt so den Prozess für Investitionsvorhaben bis hin zum laufenden Betrieb effizienter, sodass sichere und zuverlässige Projekte und Betriebsabläufe gewährleistet werden.

Mit AssetWise Reliability wird bp in der Lage sein, Inspektionen zu optimieren, Wartungskosten zu minimieren, die Verfügbarkeit zu erhöhen und die Sicherheit und das Risikomanagement zu verbessern. bp hat AssetWise Reliability zunächst bei der Anlage Clair in der Nordsee eingesetzt und die weltweite Einführung in acht Regionen ist bereits angelaufen.

Alan Kiraly, SVP, Industry Solutions bei Bentley Systems, sagte: "Bentley unterhält eine langjährige Beziehung zu bp und stellt AssetWise ALIM als zentralen Informationsspeicher (CIS) von bp zur Verfügung, um Informationen zu verwalten und zu pflegen, die für Projekte und den Betrieb weltweit benötigt werden. Durch die Integration von AssetWise Reliability mit dem CIS in einer cloudbasierten Umgebung zur Unterstützung der Anlagenintegritätsprozesse von bp kann Bentley standardisierte digitale Arbeitsabläufe bereitstellen und bp damit erhebliche Vorteile bieten."

Rob Kelly, VP, Digital Asset Management bei bp, sagte: "Ich freue mich, dass wir die Nutzung des AssetWise-Lösungsportfolios von Bentley ausbauen können, insbesondere durch die Ausweitung von ALIM auf die globalen Projekte, Produktions- und Fertigungsanlagen von bp und die Integration von Anlagenzuverlässigkeit. bp erhält dadurch die Gewissheit und den Vorteil, dass unsere Informationen durch eine effiziente Änderungskontrolle korrekt sind, sodass wir sowohl bei Projekten als auch im Betrieb zuverlässige Entscheidungen treffen können."

