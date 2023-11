BEAUTY&YOU ist ein Preisverleihungsprogramm mit dem Ziel, die nächste Generation von Gründern, Innovatoren und Kreativen im Beauty-Bereich mit Blick auf Indien zu entdecken, vorzustellen und voranzubringen.

The Estée Lauder Companies (ELC) und NYKAA, einer der führenden Omnichannel-Beauty- und Lifestyle-Einzelhändler Indiens, geben die Gewinner der BEAUTY&YOU Awards 2023 in Indien bekannt. BEAUTY&YOU India wurde von New Incubation Ventures (NIV) von ELC gegründet und in Zusammenarbeit mit NYKAA gestartet. BEAUTY&YOU India ist ein Auszeichnungsprogramm, das im Juli 2022 mit dem Ziel gestartet wurde, die nächste Generation von Gründern, Innovatoren und Kreativen im Beauty-Bereich mit Fokus auf Indien zu entdecken, vorzustellen und voranzubringen.

Die siebenundzwanzig Finalisten wurden einer Jury aus führenden Branchenexperten präsentiert, darunter Katrina Kaif, Schauspielerin und Mitbegründerin von Kay Beauty; Bhumi Pednekar, Schauspieler, Investor, Klimakämpfer und UNDP-Botschafter; Prudvi Kaka, Chief Scientific Officer, DECIEM; Deepica Mutyala, Gründerin und CEO, Live Tinted; Gaurav Gupta, Couturier, Künstler und Designer; Masaba Gupta, Designerin, Schauspielerin und Gründerin von HOUSE OF MASABA und LOVECHILD BY MASABA; Anaita Shroff Adajania, CEO, Style Cell; sowie Führungskräfte von ELC, NYKAA, Intercos und Peak XV Partners. Die Finalisten repräsentieren eine Vielzahl von Konzepten, die von bahnbrechenden Produktinnovationen bis hin zu neu konzipierten Duft- und Hautpflegeritualen reichen.

Die unten aufgeführten Gewinner wurden am 2. November 2023 bei einem Preisverleihungsabend in den Snowball Studios in Mumbai bekannt gegeben. Die Gewinner der Kategorien "Breakthrough", "Create", "Grow", "Imagine" und "Impact" wurden von unserer Jury auf Grundlage eines unabhängigen Bewertungsverfahrens ausgewählt. Die Gewinner der Community-Kategorie wurden durch ein unabhängiges Abstimmungsverfahren auf www.beautyandyouawards.com und durch eine Analyse des sozialen Engagements ermittelt.

Kategorie BREAKTHROUGH: 50.000-Dollar-Preis für Innovationen bei Wirkstoffen, die für indische Verbraucher wichtige Bereiche ansprechen

Biome Laboratories

Rhea Goenka, Gründerin

Biome Laboratories ist ein zielgerichtetes Hautpflegeunternehmen, das sich für die Inklusion der Haut in Indien einsetzt. Es wird von der Wissenschaftlerin Rhea Goenka Jalan geleitet, die der festen Überzeugung ist, dass Biologie die fortschrittlichste Technologie auf dem Planeten darstellt.

Instagram: https://www.instagram.com/biomelaboratories/

Keva Fragrances, Flavours Aroma Ingredients

Kedar Vaze, CEO und Director, und Dr. Avani Mainkar, Chief Scientific Officer

S H Kelkar Co (Keva) ist ein Hersteller von Industrieparfums und eines der größten Duftstoffunternehmen Indiens mit einer ständig wachsenden globalen Präsenz bei natürlichen Wirkstoffen für Kosmetika.

Website: https://keva.co.in

COMMUNITY: 10.000-Dollar-Preis für das beste Community-Engagement und die beste Unterstützung

Beautywise

Anousha Chauhan und Shreyansh Chauhan, gemeinsame Gründer

Beautywise ist eine dermatologisch orientierte Marke von Nahrungsergänzungsmitteln mit der Mission, allen Menschen die Möglichkeit zu geben, sich ihrer einzigartigen Schönheit zu erfreuen, indem sie nachhaltige, evidenzbasierte Lösungen übernehmen, die von innen heraus wirken.

Website: https://beautywise.in

Havah

Giti Datt, Gründerin

Havah schöpft aus Indiens reichem Erbe an Parfümerie, Kunst und Philosophie, um eine einzigartige Perspektive auf die Kraft der Düfte im modernen Leben zu entwickeln.

Instagram: @gitidatt

Kategorie CREATE: 50.000-Dollar-Preis für die nächste Generation kreativer Talente, die Arbeiten zum Thema "Experiential Beauty in India" einreichen

Priya Minhas, Director

Priya ist eine in London geborene Kreativdirektorin mit über acht Jahren Erfahrung in der Künstlerentwicklung, Regie und Inhaltsproduktion. Ihr Filmkonzept "Honey Mud" ist ein Kurzfilm, der anhand individueller Geschichten die Beziehung zwischen Parfüm, Erinnerung und Identität erforscht.

Instagram @pri_diddy

Kategorie GROW: Preis in Höhe von 150.000 US-Dollar für marktaktive Unternehmen

Call of the Valley

Jean-Christophe Bonnafous, Gründer

Nach einer jahrzehntelangen Karriere als Flötist und Schüler des angesehenen klassischen Flötisten Pandit Hariprasad Chaurasia gründete Jean-Christophe Bonnafous 2019 die in Mumbai ansässige Parfümerie Call of the Valley mit der Vision, die Einfachheit einer einzelnen Zutat wieder in die Schönheitspflege zurückzubringen und die Wellness-Praktiken Indiens sowie die jahrhundertealte Kunst der indischen Parfümerie auf globaler Ebene zu präsentieren.

Website: https://callofthevalley.co.in

Kategorie IMAGINE: 75.000-Dollar-Preis für Konzepte zur Vorbereitung von Markteinführungen

Baboski

Hetali Kamdar, Gründer

BABOSKI ist eine Luxusmarke für das Bad und den Körper mit Produkten, die sorgfältig aus erstklassigen Inhaltsstoffen hergestellt werden, darunter natürliche Extrakte und eine proprietäre EncapShield SPF-Technologie.

Instagram: @baboski.official

IMPACT: 50.000-Dollar-Preis für das innovativste Corporate Social Responsibility Programming (CSR)

Sohrai

Khanak Gupta und Rupesh Pawar, Mitgründer

Sohrai ist eine revolutionäre Schönheitsmarke, die über die Hautpflege hinausgeht, Veränderungen in Gang setzt und das Leben bereichert.

Instagram: @sohraibeauty

C16 Biosciences

Shara Ticku, CEO und Mitgründer

Shara Ticku ist CEO und Mitbegründerin von C16 Biosciences, den Schöpfern von Palmless: der Plattform für nachhaltige Palmöl-Alternativen. Die proprietäre Technologieplattform von C16 nutzt Bioproduktion, um Inhaltsstoffe und Materialien der nächsten Generation zu entwickeln, die globale ESG-Herausforderungen erfolgreich bewältigen darunter Klimawandel, Ernährungssicherheit, Auswirkungen auf Umwelt und Sicherheit bei der Gewinnung natürlicher Ressourcen, und mehr.

Website: https://www.c16bio.com

"Die diesjährigen Gewinner repräsentieren eine spannende Mischung aus Unternehmern, kreativen Visionären, innovativen Wissenschaftlern und wirkungsorientierten Gründern eine wirklich repräsentative Auswahl für das umfangreiche Beauty-Ökosystem mit den Qualitäten, die für langfristigen Erfolg erforderlich sind", sagte Shana Randhava, Senior Vice President, NIV, The Estée Lauder Companies. "Wir freuen uns über die Gelegenheit, die Gewinner zu betreuen und zu unterstützen, damit sie ihre Vision mit einer größeren und globaleren Gemeinschaft teilen können."

"Die diesjährigen Gewinner des BEAUTY&YOU-Preises repräsentieren das Beste an innovativem und verbraucherorientiertem Denken, das Indien zu bieten hat, und wir freuen uns, die Gründer auf ihrem Weg zum Aufbau hochwertiger Marken für indische Verbraucher zu unterstützen", sagte Anchit Nayar, Executive Director und Chief Executive Officer, Beauty, NYKAA. "Bei NYKAA hat die Förderung der nächsten Generation von Beauty-Unternehmern eine zentrale Bedeutung für unser Ziel, den Zugang zu Schönheit für alle zu demokratisieren, und wir sind stolz darauf, einen Partner wie The Estée Lauder Companies zu haben, mit dem wir dies erreichen können."

Mit über 600 Einsendungen aus 150 Städten umfasste der Bewerbungspool 2023 eine Vielzahl von Beauty-Marken aus allen Kategorien Hautpflege, Haarpflege, Duftstoffe und dekorative Kosmetik. Marken-, Produkt-, Marketing- und Investmentexperten von ELC und NYKAA überprüften den gesamten Bewerbungspool und wählten die zehn vielversprechendsten Marken und Ideen in die engere Wahl, bevor sie die Gewinner kürten. Die Preisträger genießen Zugang zu ELC- und NYKAA-Beziehungen und Fachwissen im gesamten Beauty-Ökosystem und fördern neue Ideen, die indischen Stimmen mehr Geltung verleihen und unerfüllte Verbraucherwünsche ansprechen. BEAUTY&YOU India stellt den Gewinnern eine Reihe von Ressourcen zur Verfügung, darunter finanzielle Unterstützung, fortlaufende Betreuung, Erhöhung des Bekanntheitsgrades und Vertriebsunterstützung.

VERANSTALTER

Über New Incubation Ventures

New Incubation Ventures (NIV) ist der strategische Frühphasen-Investitions- und Inkubationszweig von The Estée Lauder Companies. NIV arbeitet mit zukunftsorientierten Gründern und Unternehmern zusammen, um die aufstrebenden Schönheitsmarken und neuen Geschäftsmodelle zu schaffen, zu finanzieren und zu unterstützen, die Zukunft der Schönheit zu gestalten, und eine solide Lieferkette diversifizierter Marken mit neuen Wachstumsmotoren für das ELC-Portfolio aufzubauen.

Über The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. ist einer der weltweit führenden Hersteller, Vermarkter und Verkäufer hochwertiger Hautpflege-, Make-up-, Duft- und Haarpflegeprodukte und ein verantwortungsbewusster Verwalter von Luxus- und Prestigemarken auf der ganzen Welt. Die Produkte des Unternehmens werden in rund 150 Ländern und Territorien verkauft, darunter die Marken: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+ und die DECIEM-Markenfamilie, darunter The Ordinary und NIOD.

Über NYKAA

Nykaa (FSN E-Commerce) wurde 2012 vom indischen Unternehmer Falguni Nayar mit der Vision gegründet, Menschen überall und jeden Tag aufs Neue Inspiration und Freude zu bringen. Abgeleitet vom Sanskrit-Wort "Nayaka", was "jemand im Rampenlicht" bedeutet, hat sich Nykaa zu einer der führenden Lifestyle-orientierten Plattformen für Verbrauchertechnologien in Indien entwickelt. Seit seinem Start hat Nykaa seine Produktkategorien durch die Einführung der Online-Plattformen Nykaa Fashion, Nykaa Man und Superstore erweitert. Nykaa glänzt durch eine umfassende Omnichannel-E-Commerce-Umgebung und bietet auf seinen digitalen Plattformen sowie in über 150 Einzelhandelsgeschäften eine große Auswahl an Produkten von über 6.200 Marken an. Die Nykaa-Garantie stellt sicher, dass die bei Nykaa erhältlichen Produkte 100 authentisch sind und direkt vom Markenhersteller oder autorisierten Einzelhändlern bezogen werden. Durch ansprechende und lehrreiche Inhalte, digitales Marketing, Social-Media-Einfluss, robuste CRM-Strategien und die Community-Plattform Nykaa Network hat Nykaa eine treue Community aus Millionen von Beauty- und Modebegeisterten aufgebaut.

