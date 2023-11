Suzhou, China (ots/PRNewswire) -Mushiny, ein weltweit führendes Unternehmen für intelligente Logistik-Automatisierungssysteme, hat eine bahnbrechende und hocheffiziente Logistiksortierlösung auf den Markt gebracht - den intelligenten 3D-Sortierer.Die Einführung des intelligenten 3D-Sortierers geht zahlreiche Herausforderungen an, die traditionelle Methoden der Sortierung und Erfüllung von Aufträgen nicht bewältigen können, bei denen Betreiber Artikel bestimmten Behältern oder Fächern einer Wand ähnlichen Struktur manuell oder durch andere automatisierte Prozesse zuweisen müssen.Mushinys 3D-Sortierer ermöglicht es Betrieben, ihre Chargen- oder Wellengröße drastisch zu erhöhen, ohne dass Bestellungen manuell über ein Fließband oder auf anderem Wege sortiert werden müssen. Durch die Automatisierung des Sortierprozesses (Kommissionierung) ergänzt der 3D-Sortierer sowohl manuelle als auch automatisierte Systeme. Die Kombination des 3D-Sortierers mit bestehenden Mushiny Robotic-Lösungen verbessert die Leistung jedes Roboters, indem die Anzahl der kommissionierten Bestellungen pro POD oder Behälter erheblich erhöht wird. So macht sich der 3D-Sortierer bezahlt, indem er die Anzahl der pro Lösung benötigten Roboter reduziert.Die innovativen Beiträge des 3D Sortierers zur Branche zeigen sich vor allem in drei Aspekten: erhöhte Effizienz, optimaler ROI und ein hohes Maß an Flexibilität. Die Steigerung der Sortiereffizienz ist beträchtlich, mit einer Spitzenleistung von mehr als 10.000 pph.Ein typischer Anwendungsfall wäre ein Modeunternehmen mit einer umfangreichen Produktpalette (SKU-Anzahl), das den 3D Sortierer einführt, um mit einer sehr großen Chargengröße viele Aufträge gleichzeitig zu erfüllen. Die Kommissionierungsdichte pro SKU wird drastisch steigen, was im Vergleich zu bestehenden automatisierten Lösungen einen deutlichen Produktivitätszuwachs mit sich bringt, und das oft sogar im Vergleich zu manuellen Vorgängen. Roboter übertragen abgeschlossene Aufträge kontinuierlich und lagern sie, falls gewünscht, vor dem Versand zwischen. Die Lösung kann Einzelhandels- und E-Commerce-Aufträge gleichzeitig bearbeiten und Retouren effizient bearbeiten.Informationen zu Mushiny IntelligenceMushiny Intelligence wurde 2016 gegründet und ist ein weltweit führender Experte für intelligente Roboterlogistiksysteme. Zurzeit beschäftigt Mushiny rund 200 Mitarbeiter und ist in mehr als 20 Industrieländern und -Regionen tätig. Ausländische Märkte machen die Hälfte des Geschäfts aus.Mushiny Intelligence ist in zwei Geschäftsbereiche unterteilt: Die Intelligent Warehousing Division bietet Kunden maßgeschneiderte intelligente Intralogistik-Lösungen an und garantiert weltweit eine schnelle Lieferung innerhalb von 60 Tagen. Die Standard Products Division ist auf die Anpassung von Roboterchassis spezialisiert und bietet eine Reihe von Software- und Hardware-Dienstleistungen für Partner und Kunden mit Entwicklungsfähigkeiten. Durch sein offenes, kooperatives Geschäftsmodell ("win-win") befähigt Mushiny Intelligence globale Partner und Nutzer.Weitere Details finden Sie auf http://www.mushiny.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2267360/5.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/mushiny-bringt-revolutionares-produkt-auf-den-markt--intelligenter-3d-sortierer-301979453.htmlPressekontakt:Mushiny,Mary Zhang,mary.zhang@mushiny.com,+86 135 1162 7350Original-Content von: Mushiny, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163238/5642846