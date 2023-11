DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ERDGAS - Es ist der zweite Winter in Folge, in dem sich Deutschland fragen muss, ob die Energie für Haushalte und die Industrie reicht. Ein Blick auf die Füllstände der Erdgasspeicher zeigt: Sie sind seit vergangenem Sonntag zu 100 Prozent gefüllt. Der Füllstand lag gar bei 100,03 Prozent, wie am Sonntagabend aus vorläufigen Daten des europäischen Gasspeicherverbands GIE hervorging. 100 Prozent Füllstand bedeutet eine Menge an Erdgas, die nach früheren Angaben der Bundesregierung etwa dem Verbrauch von zwei bis drei durchschnittlich kalten Wintermonaten entspricht. (Süddeutsche Zeitung)

BÜROKRATIE - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will die deutschen Unternehmen von überbordender Bürokratie befreien. Im Ministerium wurden nach Handelsblatt-Informationen 140 Maßnahmen identifiziert, um Berichtspflichten zu streichen, zu verschlanken, zu digitalisieren oder zu bündeln. Das berichten mit dem Projekt vertraute Kreise. Insgesamt handelt es sich bei den Maßnahmen um einen ersten Stand, 60 der Maßnahmen müssen noch weiter geprüft werden. Weitere 20 Berichtspflichten liegen in der Verantwortung der EU oder der Länder. (Handelsblatt)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/jhe

(END) Dow Jones Newswires

November 07, 2023 00:24 ET (05:24 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.