Splashtop, ein führender Anbieter von Remote-Lösungen, die die Arbeitswelt überall vereinfachen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen die ISO/IEC 27001-Zertifizierung erhalten hat, was sein Engagement für die Aufrechterhaltung der höchsten Standards in Bezug auf Informationssicherheits-Managementsysteme (ISMS), Datenschutz für seine Kunden und die Einhaltung gesetzlicher und behördlicher Anforderungen bestätigt.

Die ISO 27001 ist der international anerkannteste Maßstab für die Einrichtung und Aufrechterhaltung eines robusten Informationssicherheitsmanagementsystems. Mit seinen umfassenden, strengen Anforderungen unterstützt der Standard einen ganzheitlichen Ansatz zur Informationssicherheit, indem er Personen, Richtlinien und Technologien durch strenge Tests und Audits gründlich überprüft. Durch die Implementierung des ISO-Sicherheitsrahmens bietet Splashtop Benutzern branchenführende Fernzugriffslösungen und gewährleistet gleichzeitig höchste Standards für Risikomanagement, Cyber-Resilienz, betriebliche Exzellenz und den Schutz von Kundendaten.

"Die Einhaltung der ISO 27001-Standards unterstreicht, dass Sicherheit bei allem, was wir bei Splashtop tun, im Vordergrund steht, nicht nur bei den Produkten, die wir herstellen, sondern auch bei der Art und Weise, wie wir als Unternehmen arbeiten", so Jerry Hsieh, Vizepräsident für Sicherheit und Compliance bei Splashtop. "Dieser Erfolg festigt Splashtop weiter als vertrauenswürdiger Partner in der Branche und gibt unseren Kunden das Vertrauen, dass wir alles tun, um ihre Informationen zu schützen und die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der Daten zu wahren." Wir sind stolz darauf, Teil einer exklusiven Gruppe globaler Unternehmen zu sein, die für ihre fortschrittlichen Informationssicherheitspraktiken bekannt sind."

Aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Sicherheitsmaßnahmen bevorzugen Unternehmen zunehmend Splashtop für sicheren, zuverlässigen und vertrauenswürdigen Fernzugriff und -support. Im März 2023 gab Splashtop die Übernahme von Foxpass bekannt, um sein Sicherheitsportfolio um eine verbesserte Unterstützung für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und Managed Service-Anbieter (MSPs) zu erweitern. Cloud-RADIUS von Foxpass trug außerdem zur ISO-Konformität von Splashtop bei, da es Single Sign-On (SSO) und konsistente Richtlinien für WLAN in den sechs globalen Niederlassungen von Splashtop unterstützt. Im Februar 2023 kündigte Splashtop eine erweiterte Partnerschaft mit Bitdefender an, um den Schutz für MSPs und IT-Teams durch die Bereitstellung neuer Antivirenfunktionen weiter zu verbessern, sodass sie ihre Endpunkte bestmöglich vor Cyber-Bedrohungen schützen können. Die kollektive Dynamik unterstreicht das Engagement von Splashtop, das branchenweit umfassendste Fernzugriffs- und Sicherheitsangebot zu entwickeln, wobei der Schwerpunkt darauf liegt, Sicherheit für Unternehmen jeder Größe zugänglich zu machen.

Die Fernzugriffs- und Fernsupport-Lösungen von Splashtop entsprechen oder unterstützen zahlreiche Branchen- und Regierungsstandards und -vorschriften. Splashtop ist DSGVO- und SOC 2-konform und unterstützt HIPAA, FERPA, PCI und viele andere Branchenkonformitäten. Weitere Informationen zu den preisgekrönten Lösungen für Fernzugriff und Fernunterstützung von Splashtop findest du auf Splashtop.com.

Über den ISO/IEC 27001-Standard

Die ISO 27001 ist ein international anerkannter Standard, der die Anforderungen für die Einrichtung, Implementierung, Aufrechterhaltung und kontinuierliche Verbesserung eines Informationssicherheits-Managementsystems (ISMS) festlegt. Die ISO 27001 wurde von der Internationalen Organisation für Normung (ISO) und der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) entwickelt und bietet einen systematischen Ansatz für die Verwaltung sensibler Unternehmensinformationen und die Gewährleistung ihrer Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit. Durch die Erlangung dieser Zertifizierung demonstrieren Unternehmen ihr Engagement für den Schutz sensibler Daten und die Einrichtung wirksamer Informationssicherheitskontrollen.

Über Splashtop

Splashtop ist führender Anbieter von Lösungen, die die Arbeitswelt überall vereinfachen.Die Lösungen für hybrides Arbeiten und IT-/MSP-Fernunterstützung bieten ein schnelles, einfaches und sicheres Erlebnis.Die patentierte Hochleistungstechnologie von Splashtop ist in der Lage, 4K HD-Qualität, Unterstützung für mehrere Monitore und 60 fps mit extrem niedriger Latenz zu erreichen. Splashtop bietet erweiterte Sicherheitsfunktionen, umfassende Geräteunterstützung und einen reaktionsschnellen Kundenservice. Mehr als 30 Millionen Benutzer, 250.000 Unternehmen, darunter 85 der Fortune-500-Unternehmen, genießen Splashtop-Produkte weltweit. Splashtop.com

