Lenovo und EPOS schließen Vereinbarung zur Bereitstellung von Audiolösungen für Berufstätige ab

Zwei Headsets unter dem Co-Branding von Lenovo und EPOS sind ab sofort erhältlich

Lenovo und EPOS, ein Wegbereiter der Audiotechnologie, gaben heute eine strategische Vereinbarung zur Bereitstellung hochwertiger Audiolösungen für Berufstätige bekannt. Die Vereinbarung nutzt die Stärken beider Marken in den Bereichen Design, Entwicklung, Innovation und Marktreichweite, um die wachsende Nachfrage nach professionellen Audioanwendungen in der hybriden Arbeitsumgebung zu befriedigen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231106812703/de/

Lenovo Wired VOIP Headset and Lenovo Wired ANC Headset Gen 2 (Photo: Business Wire)

Der berufsbezogene Audiomarkt erfährt ein langfristiges Wachstum, das durch hybrides Arbeiten, die breite Einführung von einheitlichter Kommunikation und die Aufrüstung von Headset-Geräten durch den Endverbraucher für optimierte Audioerlebnisse angetrieben wird. Lenovo und EPOS haben es sich zum Ziel gesetzt, diese Nachfrage zu befriedigen, indem sie hochwertige Audiolösungen anbieten, die leistungsstark, zuverlässig und einfach zu bedienen sind und die heutigen Herausforderungen der einheitlichten Kommunikation zu Hause, im Büro und unterwegs lösen.

Im Rahmen der Vereinbarung wird EPOS zu Lenovos globalem Audiopartner für PC-Audiozubehör. Lenovo und EPOS sind bestrebt durch die Zusammenarbeit ihren Kunden in Kombination mit Lenovo-Geräten wie ThinkPad- und ThinkBook-Laptops besser funktionierende Erlebnisse zu bieten. Dazu gehört auch die gemeinsame Entwicklung zukünftiger Hardware, Software und Dienstleistungen, um professionelle Audiolösungen zu schaffen und innovative PC- und Audio-Umgebungen für ein größeres Engagement der Nutzer und eine Optimierung der Produktivität voranzutreiben. Das gemeinsame Ziel ist es, einzigartige Angebote für Kunden zu schaffen, die eine klare Kommunikation, eine einwandfreie Zusammenarbeit und optimale Produktivitätswerkzeuge in verschiedenen hybriden Arbeitsszenarien anstreben. Darüber hinaus wird das EPOS-Portfolio in das Lenovo-Programm für Drittanbieter aufgenommen, damit Kunden eine große Auswahl an Audiogeräten über einen einzigen Anbieter erhalten.

EPOS produziert und vertreibt qualitativ hochwertige Audio- und Videolösungen für Berufstätige weltweit. Auf der Grundlage jahrzehntelanger psychoakustischer Forschung entwirft EPOS Audio- und Videolösungen mit einzigartigen Algorithmen und einer Akustik, die optimale Bedingungen für das Gehirn schafft und es professionellen Anwendern ermöglicht, effektiv zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten mit besserer Konzentration und weniger Energieaufwand.

Die erste Phase der Zusammenarbeit umfasst die Markteinführung ausgewählter Headsets, die für berufliche Nutzer entwickelt wurden, um die hybride Welt der Telefonkonferenzen zu verbessern. Die neuen Lenovo-EPOS-Headsets sind für Teams und Zoom zertifiziert und für andere UC-Anwendungen optimiert. Sie zeichnen sich durch die für EPOS typische Klangqualität und den Komfort aus.

Das Lenovo Wired VOIP Headset und das Lenovo Wired ANC Headset Gen 2 sind professionelle Headsets mit demselben Formfaktor und verfügen über eine Inline-Anrufsteuerungsbox für hervorragenden Bedienungskomfort. Der USB-C-Stecker (mit USB-A-Adapter) ist vielseitig und kann an jeden PC angeschlossen werden. Die Ohrmuscheln verbessern den Benutzerkomfort und die aktive Geräuschunterdrückung sorgt für ein optimales Audioerlebnis, da störende Umgebungsgeräusche praktisch eliminiert werden. Beide Headsets werden mit einem praktischen Reiseetui geliefert.

Zitate

"Wir freuen uns über die Partnerschaft mit EPOS, um unseren Kunden erstklassige Audiolösungen anbieten zu können. Lenovo ist darauf bedacht, intelligente Geräte und Lösungen bereitzustellen, die es Leuten ermöglichen, in der hybriden Welt intelligenter zu arbeiten und besser zu kollaborieren. Mit der Kompetenz von Lenovo und EPOS im Bereich der Audiotechnologie können wir hochwertige Audiolösungen anbieten, die den Anforderungen berufstätiger Nutzer gerecht werden, die eine klare Kommunikation, nahtlose Zusammenarbeit und optimale Produktivität erwarten", so Eric Yu, SVP Worldwide Small and Medium Business Segment and Commercial Product Center, Lenovo IDG.

"Ich freue mich sehr, dass wir unsere Partnerschaft mit Lenovo weiter ausbauen können. Wir bei EPOS haben uns dazu verschrieben, Audio- und Videolösungen zu entwickeln, die das menschliche Potenzial freisetzen. Die Zusammenarbeit mit Lenovo wird uns dabei helfen, diesem Anspruch gerecht zu werden, unser Angebot zu erweitern und neue Dimensionen in der Kommunikation und Zusammenarbeit zu erreichen. Ich freue mich sehr auf dieses neue Kapitel unserer Partnerschaft", so Jeppe Dalberg-Larsen, President bei EPOS.

Über Lenovo

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) ist ein globales Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 62 Milliarden US-Dollar, das auf Platz 217 der Fortune Global 500 rangiert, 77.000 Mitarbeiter weltweit beschäftigt und täglich Millionen von Kunden auf 180 Märkten bedient. Mit der kühnen Vision, intelligentere Technologie für alle zu liefern, baut Lenovo auf seinem Erfolg als weltgrößtes PC-Unternehmen auf, und expandiert weiter in Wachstumsbereiche, die den Fortschritt der "New IT"-Technologien (Client, Edge, Cloud, Netzwerk und Intelligenz) vorantreiben, darunter Server, Storage, Mobile, Software, Lösungen und Services. Diese Transformation in Verbindung mit den weltverändernden Innovationen von Lenovo trägt dazu bei, eine integrativere, vertrauenswürdigere und intelligentere Zukunft für alle und überall zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.lenovo.com und informieren Sie sich über die neuesten Nachrichten in unserem StoryHub.

Über EPOS

EPOS entwickelt, produziert und vertreibt qualitativ hochwertige Audio- und Videolösungen für Geschäftskunden.

Auf der Grundlage jahrzehntelanger psychoakustischer Forschung entwirft EPOS Audio- und Videolösungen mit einzigartigen Algorithmen und einer Akustik, die optimale Bedingungen für das Gehirn schafft und es professionellen Anwendern ermöglicht, effektiv zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten mit besserer Konzentration und weniger Energieaufwand.

EPOS ist im Besitz der weltweit führenden Hörgeräte- und Audiotechnologiegruppe Demant und hat seinen Hauptsitz in Kopenhagen (Dänemark). EPOS verfügt über mehr als 115 Jahre Erfahrung im Audiobereich und ist mit Niederlassungen und Partnern in mehr als 60 Ländern auf einem globalen Markt tätig.

Weitere Informationen finden Sie unter eposaudio.com.

