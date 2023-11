DJ MÄRKTE ASIEN/Aktien mit Zinsängsten unter Druck

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Gestiegene Anleiherenditen in den USA lassen bei Aktienanlegern in Ostasien und Australien Zweifel über den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank aufkommen - Aktien werden daher verkauft. Die Überzeugung, dass der Zinsgipfel erreicht sein könnte, gerät in Wanken. Fed-Präsident Neel Kashkari aus Minneapolis zeigte sich nicht überzeugt, dass der Kampf gegen die Inflation gewonnen und Zinserhöhungen vom Tisch seien. Untermauert wird diese Sicht durch eine Leitzinserhöhung in Australien.

Die Börsen in China bewegen sich in einem besonders negativen Umfeld - steigende Marktzinsen stehen einmal mehr schwachen Daten gegenüber. Denn China verbuchte einen deutlicher als ohnehin befürchteten Rückgang der Exporte im Oktober. Händler sprechen von klaren Anzeichen einer lahmenden Weltwirtschaft, die China als Exportnation träfen. Besser ausgefallene Importdaten belegen zumindest, dass es für die Binnenwirtschaft in China Hoffnung gibt. Der HSI in Hongkong baut seine Verluste mit den Handelsdaten um 1,6 Prozent aus. Der Schanghai-Composite hält sich mit minus 0,3 Prozent besser - etwas gestützt von den Importdaten. Insgesamt neigen exportlastige Titel zur Schwäche.

Dollar wieder über 150 Yen

Der Nikkei-225 in Tokio verliert indes 1,3 Prozent - belastet von zinssensiblen Werten aus den Sektoren Technologie und Elektronik. NTT Data sinken um 5,3 und Minebea Mitsumi um 2,5 Prozent. Einmal mehr verleiht auch ein schwacher Yen keinen Rückenwind. Der US-Dollar zieht trotz der gesunkenen Marktzinsen zur japanischen Währung an und überspringt wieder die Marke von 150 Yen, von der allgemein erwartet wird, dass das japanische Finanzministerium diese verteidigen werde. Die zuletzt taubenhaften Anmerkungen der Bank of Japan belasten den Yen.

Nach der Eindeckungsrally des Vortages im Zuge des Leerverkaufsverbotes geben die Kurse in Südkorea nun deutlich ab, der Kospi fällt um 3 Prozent. Stellten Titel aus dem Bereich Batterieherstellung zum Wochenstart noch die Gewinner, geraten sie nun unter die Räder: LG Energy Solution und Samsung SDI geben 4,4 bzw. 4,8 Prozent nach.

In Australien schließt der S&P/ASX-200 mit einem Abschlag von 0,3 Prozent. Nach einer viermonatigen Zinspause hat australische Notenbank nun die Zinsen erhöht - die Reserve Bank of Australia hob sie auf 4,35 von 4,10 Prozent an - das höchste Niveau seit über einem Jahrzehnt. Der Schritt ist allerdings mehrheitlich so erwartet worden, nachdem die Inflation im September bei Schlüsselgütern wieder angezogen hatte. Abzulesen ist dies am fallenden Austral-Dollar, der im Vorfeld der Entscheidung gegenüber dem US Dollar angezogen hatte.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.977,10 -0,3% -0,9% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 32.260,82 -1,4% +25,3% 07:00 Kospi (Seoul) 2.427,96 -3,0% +8,6% 07:00 Schanghai-Comp. 3.051,57 -0,2% -1,2% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 17.684,37 -1,6% -10,6% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.169,18 -0,4% -3,3% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.463,58 -0,1% -2,1% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:31 Uhr % YTD EUR/USD 1,0708 -0,1% 1,0721 1,0738 +0,0% EUR/JPY 160,89 +0,1% 160,79 160,58 +14,6% EUR/GBP 0,8682 -0,0% 0,8684 0,8668 -1,9% GBP/USD 1,2334 -0,1% 1,2346 1,2389 +2,0% USD/JPY 150,26 +0,2% 150,00 149,56 +14,6% USD/KRW 1.309,38 +0,7% 1.300,02 1.296,77 +3,8% USD/CNY 7,1866 +0,1% 7,1798 7,2794 +4,2% USD/CNH 7,2856 +0,0% 7,2835 7,2854 +5,2% USD/HKD 7,8201 -0,0% 7,8212 7,8213 +0,1% AUD/USD 0,6434 -0,9% 0,6491 0,6514 -5,6% NZD/USD 0,5934 -0,5% 0,5962 0,5998 -6,6% Bitcoin BTC/USD 34.891,84 -0,7% 35.133,02 34.877,41 +110,2% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,32 80,82 -0,6% -0,50 +3,9% Brent/ICE 84,61 85,18 -0,7% -0,57 +3,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.973,30 1.977,83 -0,2% -4,54 +8,2% Silber (Spot) 22,89 23,18 -1,2% -0,28 -4,5% Platin (Spot) 904,65 907,48 -0,3% -2,83 -15,3% Kupfer-Future 3,69 3,72 -0,7% -0,03 -3,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

November 07, 2023

