Wien, Österreich (ots) -- Die Serie-C-Investition in Höhe von 54 Millionen Euro - u. a. von Evli Growth Partners und C4 Ventures, sowie All Iron Ventures und Speedinvest - ist nach 13 Millionen Euro (Serie A im Jahr 2020) und 47 Millionen Euro (Serie B im Jahr 2021) die größte Investition in refurbed.- Nach einem exponentiellen Wachstum hat refurbed bereits 2022 vorzeitig Profitabilität in Österreich und Deutschland erreicht und wird bis Ende des Jahres als Unternehmen rentabel sein. Die 2021 festgelegte Unternehmensbewertung konnte bis dato verdoppelt werden.- Mit einem Außenumsatz von mehr als 1 Milliarde Euro seit seiner Gründung ist refurbed einer der am schnellsten wachsenden Online-Marktplätze für refurbished Produkte in ganz Europa.- Die Investition wird zur Erweiterung des refurbed-Marktplatzangebots, zum weiteren Wachstum in den Kernmärkten und der anhaltenden Optimierung der User-Experience eingesetzt - und dient damit der Mission des Unternehmens, Kreislaufwirtschaft in Europa zu etablieren.Refurbed, das im Juni 2023 - nur sechs Jahre nach seiner Gründung - mehr als 1 Milliarde Euro Außenumsatz erreichte, hat sein Serie-C-Investment mehr als erfolgreich abgeschlossen: 54 Millionen Euro (57 Millionen US-Dollar) wurden eingesammelt, die bislang größte Summe in einer Investmentrunde. Das Geld stammt von den bestehenden Investoren Evli Growth Partners, C4 Group, All Iron Venture und Speedinvest, aber auch mehrere neue Investor:innen schenkten refurbed ihr Vertrauen. Mit dieser Serie-C-Investition erhöht sich die Gesamtinvestition inklusive Seed-Finanzierung seit der Unternehmensgründung im Jahr 2017 auf knapp 116 Millionen Euro (130 Millionen US-Dollar).Das immense Investitionsvolumen ist Bestätigung des erfolgreichen Wegs von refurbed, mit dem Ziel, weltweit führender Marktplatz für refurbished elektronische Produkte in allen Bereichen des Lebens, Wohnens und Arbeitens zu werden und Verbraucher:innen ein Kauferlebnis auf einfache, risikofreie und nachhaltigere Weise zu bieten."Unser skalierbares Geschäftsmodell ermöglicht es uns, sowohl profitabel zu wachsen als auch den Konsum nachhaltiger zu gestalten.""Dieser Meilenstein markiert nicht nur einen bedeutenden Erfolg für refurbed, sondern signalisiert auch die Verlagerung des breiteren Marktes hin zur Akzeptanz von Nachhaltigkeit bei Verbraucherentscheidungen", so Peter Windischhofer, Mitbegründer und CEO von refurbed zur Serie-C-Investmentrunde. Und ergänzt: "Unser skalierbares Geschäftsmodell ermöglicht es uns, sowohl profitabel zu wachsen als auch den Konsum nachhaltiger zu gestalten. So sieht für uns die Zukunft nachhaltiger Wirtschaft aus.""Refurbishment muss das 'neue Normal' werden."Kilian Kaminski, Mitgründer von refurbed, fügt hinzu: "Unsere Vision ist es, dass das Vertrauen aller Verbraucher:innen in refurbished Produkte selbstverständlich ist. Refurbishment muss das 'neue Normal' werden, denn wir als Verbraucher:innen müssen unseren Konsum überdenken, um die negativen Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren."Refurbed ist Marktführer in seinen Segmenten und treibt die Unternehmensexpansion in ganz Europa voran, darunter Italien, Schweden, Dänemark, Irland, die Niederlande sowie Deutschland und Österreich. Das in Österreich gegründete Unternehmen weist exponentielles Wachstum auf - bei gleichzeitiger Konzentration auf Rentabilität in einem bekanntermaßen volatilen Marktumfeld. In seinen Kernmärkten Österreich und Deutschland erreichte refurbed 2022 vorzeitig die Rentabilität."Wir sind unglaublich stolz auf unser außergewöhnliches Team, eine Mischung aus intern geförderten Talenten und von extern hinzugezogenen Expert:innen. Die Expertise und die Leidenschaft unseres Teams haben unsere herausragende Entwicklung vorangetrieben und die Idee von uns Gründern Realität werden lassen - und tun es jeden Tag weiter. Ein weiterer wesentlicher Erfolgsfaktor ist unser starkes Netzwerk und unsere enge Beziehung zu unseren professionellen Refurbishment-Partner:innen in ganz Europe, die hochqualitative Produkte aus verschiedenen Produktkategorien auf refurbed anbieten", so Kaminski zur Erfolgsstory von refurbed."Das außergewöhnliche Team unter der Leitung von Peter Windischhofer, Kilian Kaminski und Jürgen Riedl zeigt ein beispielloses Engagement für die Förderung der Kreislaufwirtschaft in Europa."Riku Asikainen, Gründer und Managing Partner von Evli Growth Partners, zur Investitionsentscheidung: "Wir freuen uns, unsere Teilnahme und Unterstützung für refurbed in dieser Finanzierungsrunde in Höhe von 54 Millionen Euro heute bekannt zu geben. Das außergewöhnliche Team unter der Leitung von Peter Windischhofer, Kilian Kaminski und Jürgen Riedl zeigt ein beispielloses Engagement für die Förderung der Kreislaufwirtschaft in Europa. Wir sind zuversichtlich, dass diese Investition refurbed noch mehr Wachstum und Marktanteil im Segment für wiederaufbereitete Elektronik bringen wird."Boris Bakech, Managing Partner der C4 Ventures, fügt hinzu: "Viele Gründer, die ihr Unternehmen skalieren wollen, stehen vor großen Herausforderungen. Gerade 2023 war für viele Tech-Unternehmen ein schwieriges Jahr. In diesem anspruchsvollen Umfeld hat refurbed nicht nur Erfolg gehabt, sondern sich auch innerhalb der Branche weiter etabliert und dabei Nachhaltigkeit in den Fokus jeder Entscheidung gestellt. Wir bei C4 freuen uns und sind stolz darauf, die vielversprechende Reise von refurbed zu begleiten."Refurbished Produkte haben messbaren Impact auf den UmweltschutzIn diesem Jahr wurde der Impact von refurbed in Zusammenarbeit mit Fraunhofer Austria, Europas größter anwendungsorientierter Forschungsorganisation, messbar gemacht. Die im Frühjahr 2023 vorgestellten Ergebnisse der Studie lieferten konkrete Daten, die die Bestrebungen von refurbed, einen Impact auf die Umwelt zu erzielen, unabhängig und leicht verständlich deutlich machen.160.000 Tonnen CO2 wurden eingespart, ebenso 34 Milliarden Liter Wasser und 495 Tonnen Elektroschrott - und dies in "nur" etwas mehr als sechs Jahren seit der Gründung von refurbed (Stand: 02. November 2023).Refurbed wurde im Sommer 2023 für seine Erfolgsgeschichte zum Gewinner des Tech Tour Growth50 Sustainability Award gekürt und setzte sich dabei gegen mehr als 300 europäische Unternehmen durch. 