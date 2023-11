FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel etwas schwächer tendiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0705 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag etwas höher auf 1,0741 Dollar festgelegt.

Unter Druck stand am Morgen der australische Dollar. Zwar hob die Notenbank des Landes ihren Leitzins weiter an. Zugleich geben sich die Währungshüter aber vorsichtiger für weitere Straffungen. Ähnlich wie die US-Notenbank Fed oder die EZB macht die australische Notenbank ihren weiteren Kurs von der konkreten wirtschaftlichen Entwicklung abhängig. Die Landeswährung gab aufgrund der vorsichtigeren geldpolitischen Haltung nach.

An Konjunkturdaten stehen im Tagesverlauf Produktionsdaten aus der deutschen und spanischen Industrie auf dem Programm. Außerdem veröffentlicht das europäische Statistikamt Preisdaten von der Unternehmensebene./bgf/stk