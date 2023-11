DJ Hella steigert Gewinn deutlich und bestätigt Jahresausblick

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Automobilzulieferer Hella hat in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres auch den Gewinn deutlich gesteigert und den Jahresausblick bestätigt. Das Unternehmen aus Lippstadt hatte bereits über ein Umsatzplus von 12,6 Prozent auf 5,9 Milliarden Euro berichtet und reichte nun die Gewinnkennziffern nach. Demnach wuchs das Operating Income, auch im Verhältnis zum inflations- und pandemiebedingten niedrigeren Vorjahreswert, um rund 68 Prozent auf 363 Millionen Euro. Die entsprechende Marge gab Hella mit 6,1 Prozent (9M 2022: 4,1 Prozent) an.

Der Netto Cashflow im Verhältnis zum Umsatz verbesserte sich auf 0,7 Prozent (Vj 0,2 Prozent). Hella habe von einer hohen Nachfrage profitiert, von größeren Geschäftsvolumina, Synergieeffekten aus der Zusammenarbeit mit Forvia sowie der Weitergabe anhaltend hoher Kosten für Material, Energie und Logistik an die Kunden.

Für das gesamte Geschäftsjahr 2023 geht Hella weiterhin davon aus, einen währungs- und portfoliobereinigten Konzernumsatz zwischen rund 8,0 und 8,5 Milliarden Euro zu erzielen. Für die Operating Income-Marge wird ein Wert zwischen rund 5,5 und 7,0 Prozent prognostiziert. Sowohl für den bereinigten Umsatz als auch für die Operating Income-Marge wird ein Wert in etwa im mittleren Bereich der gegebenen Prognosebandbreite erwartet. Der prognostizierte Netto Cashflow wird nach wie vor bei in etwa 2 Prozent vom Umsatz liegen. Dies basiert auf einem erwarteten Produktionsvolumen von rund 86 Millionen Fahrzeugen in 2023.

November 07, 2023

