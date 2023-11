Der DAX wird am Dienstag an seinen etwas schwächeren Wochenauftakt anknüpfen. Der heimische Leitindex dürfte nach der starken Erholungsrally in der Vorwoche damit vorerst weiter im Konsolidierungsmodus bleiben. Die Vorgaben aus Übersee fallen verhalten aus. Weitere Impulse dürften die Berichtssaison und frische Analystenstimmen liefern. Der DAX dürfte im Bereich seiner 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend bei 15.046 Punkten in den Handel starten. Charttechnisch betrachtet müsste der heimische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...