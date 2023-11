DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die australische Notenbank (RBA) hat erstmals seit Juli die Zinsen erhöht - auf 4,35 von 4,10 Prozent. "Die Inflation in Australien hat ihren Höhepunkt überschritten, ist aber immer zu hoch und erweist sich als hartnäckiger als noch vor einigen Monaten erwartet", erläuterte Notenbank-Gouverneurin Michele Bullock. Die RBA geht nun davon aus, dass die Inflation Ende 2024 bei 3,5 Prozent liegen wird und damit über der Zielspanne bis Ende 2025 von 2 bis 3 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

HOCHTIEF (14:30)

Nachfolgend die Konsensprognosen zum Neunmonatszeitraum (Angaben in Millionen Euro):

PROG PROG PROG 9 Monate 9M23 ggVj Zahl 9M22 Umsatzerlöse 20.145 +5% 7 19.124 Ergebnis vor Steuern operativ 571 +4% 7 546 Ergebnis nach Steuern/Dritten operativ 398 +4% 7 381

SCHAEFFLER (08:00)

Nachfolgend die Konsensprognosen zum dritten Quartal (in Millionen Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q23 ggVj Zahl 3Q22 Umsatz 4.073 -4,0% 8 4.242 EBIT bereinigt 302 -15% 8 355 EBIT-Marge bereinigt 7,4 -- 8 8,4

Weitere Termine:

06:45 CH/UBS AG, Ergebnis 3Q (09:00 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Adva Optical Networking SE, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Deutsche Wohnen SE, Ergebnis 3Q

07:00 FR/Capgemini SA, Ergebnis 3Q

07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Elringklinger AG, Ergebnis 9 Monate (13:00 PK)

07:30 DE/Manz AG, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Schaeffler AG, Ergebnis 9 Monate (10:00 Analystenkonferenz)

08:00 IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 9 Monate

08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Jahresergebnis

08:00 JP/Mazda Motor Corp, Ergebnis 2Q

08:05 FR/Engie SA, Ergebnis 9 Monate

08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1H

13:00 DE/Deutsche Börse AG, Investorentag

13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 3Q

13:00 NL/KPN NV, Kapitalmarkttag

13:30 DE/Eon, Pk mit Bundesbauministerin Geywitz und Eon-CEO Birnbaum zur Vorstellung

der Eon Wärmekarte, Berlin

17:50 IT/Enel SpA, Ergebnis 9 Monate

22:00 US/Ebay Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe September saisonbereinigt PROGNOSE: -0,4% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm - US 14:30 Handelsbilanz September PROGNOSE: -59,80 Mrd USD zuvor: -58,30 Mrd USD

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.160,00 -0,4% E-Mini-Future S&P-500 4.372,50 -0,3% E-Mini-Future Nsdq-100 15.197,25 -0,2% Nikkei-225 32.271,82 -1,3% Schanghai-Composite 3.063,48 +0,2% Hang-Seng-Index 17.738,73 -1,3% +/- Ticks Bund -Future 129,49 -4 Montag: INDEX Schluss +/- DAX 15.135,97 -0,4% DAX-Future 15.217,00 -0,4% XDAX 15.149,84 -0,4% MDAX 24.908,68 -0,9% TecDAX 2.942,51 -0,5% EuroStoxx50 4.158,64 -0,4% Stoxx50 3.877,54 +0,1% Dow-Jones 34.095,86 +0,1% S&P-500-Index 4.365,98 +0,2% Nasdaq-Comp. 13.518,78 +0,3% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 129,53 -100

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden zur Eröffnung etwas leichter erwartet. Nach der kräftigen Erholung in der Vorwoche mache sich wieder Risikoscheu breit, so ein Marktteilnehmer am Morgen. Für die Einzelwerte liefert die Berichtssaison Impulse.

Rückblick: Etwas leichter - Händler sprachen von einer Gegenreaktion auf die jüngsten Gewinne, mithin einer Konsolidierung. Gleichzeitig beendeten die Renditen der Langläufer ihren Rückgang und zogen wieder an. Der Index der Öl- und Gasaktien stieg um 0,9 Prozent. Der Index der Reise- und Freizeitaktien kletterte um 0,5 Prozent, gestützt von einem starken Ausblick von Ryanair, worauf der Kurs um 5,5 Prozent anzog. Im Sog ging es für Easyjet um 1,2 und für Wizz Air um 0,8 Prozent nach oben. Lufthansa gaben dagegen 1,8 Prozent ab. Hier bremste, dass JP Morgan das Kursziel gesenkt hatte. Der Subindex der Chemietitel fiel um 1 Prozent. Hier drückte, dass Lanxess die Jahresprognose gesenkt hatte. PostNL brachen nach Vorlage schwacher Zahlen um über 12 Prozent ein. Für Telecom Italia ging es um 3,4 Prozent nach unten. Zwar wird nun das Festnetzgeschäft auf Beschluss des Verwaltungsrats verkauft, allerdings ist die Unsicherheit damit noch nicht gänzlich aus dem Markt, denn Großaktionär Vivendi (-1,4%) will dies anfechten.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Etwas leichter - Lanxess sackten nach einer Prognosesenkung und Dividendenkürzung um 6,1 Prozent ab. Im Sog verloren BASF 1,6 Prozent; auch Covestro, Symrise und Brenntag brachen die Erholungsbewegungen ab. Deutsche Post verloren 1,4 Prozent im Sog PostNL-Aktie. Siemens zogen dagegen um 0,9 Prozent an. "Offensichtlich will der Konzern die Probleme bei Siemens Energy schonend für seine eigenen Aktionäre lösen", so ein Marktteilnehmer. Siemens soll Berichten zufolge bereit sein, die Aktien der Indien-Tochter von Siemens Energy zu übernehmen, dabei allerdings einen Abschlag von 15 Prozent durchsetzen wollen. Siemens Energy fielen um 1,7 Prozent. Vonovia (-5,4%) litten unter den wieder gestiegenen Renditen und einer Abstufung auf "Sell" durch Metzletr. K+S sackten um 6,7 Prozent ab, nachdem die UBS die Aktie nun zum Verkauf gestellt hatte. Evotec brachen um 6,2 Prozent ein. Hier hatte RBC den Daumen gesenkt und sieht die Aktie nun nur noch als "Sectorperform".

XETRA-NACHBÖRSE

Deutsche Börse wurden 0,8 Prozent höher getaxt. Das Unternehmen strebt zukünftig die Ausschüttung von 30 bis 40 (bislang 40 bis 60) Prozent des Periodenüberschusses als Dividende an, wie es am Vorabend seines Investorentages mitteilte. Zudem wurde ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von 300 Millionen Euro beschlossen. Westwing schnellten um 19 Prozent nach oben nach einer erhöhten Gewinnprognose für 2023.

USA - AKTIEN

Gut behauptet - Händler sprachen von einer Verschnaufpause nach den starken Gewinnen der Vorwoche. Auch am Anleihemarkt kam es zu einer Gegenbewegung, die Marktzinsen zogen also an. Positiv aufgenommen wurden die Zahlen zum dritten Quartal von Biontech (+4,1%). Das Unternehmen hatte zwar die Umsatzprognose 2023 für seinen Covid-Impfstoff gesenkt, dies sei aber ohnehin erwartet worden, hieß es. Citigroup verloren 0,5 Prozent. Einem Bericht von CNBC-TV zufolge plant die Bank Stellenstreichungen. Lumen Technologies stiegen um 17,9 Prozent. Wie aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht hervorgeht, hat CEO Kate Johnson im Zuge des jüngsten Ausverkaufs 1 Million Aktien der Telekommunikationsgesellschaft erworben. Dish Network brachen um 37,4 Prozent ein, nachdem der Pay-TV- und Mobilfunkanbieter für das dritte Quartal einen Verlust ausgewiesen hatte.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,93 +6,3 4,87 50,8 5 Jahre 4,58 +10,3 4,48 58,2 7 Jahre 4,64 +12,3 4,52 67,1 10 Jahre 4,65 +13,0 4,52 76,6 30 Jahre 4,81 +11,4 4,70 84,4

Bei den Anleiherenditen kam es nach dem scharfen Rücksetzer der vergangenen Woche zu einer Gegenbewegung.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0706 -0,1% 1,0721 1,0742 +0,0% EUR/JPY 160,98 +0,1% 160,79 160,92 +14,7% EUR/CHF 0,9644 +0,0% 0,9640 0,9641 -2,6% EUR/GBP 0,8684 -0,0% 0,8684 0,8670 -1,9% USD/JPY 150,36 +0,2% 150,00 149,82 +14,7% GBP/USD 1,2329 -0,1% 1,2346 1,2389 +1,9% USD/CNH 7,2876 +0,1% 7,2835 7,2754 +5,2% Bitcoin BTC/USD 34.931,63 -0,6% 35.133,02 35.000,45 +110,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar tendierte nach seinem jüngsten Rückgang auf ein Fünfwochentief etwas fester, gestützt von den steigenden Marktzinsen. Der Dollarindex legte 0,2 Prozent zu. Der australische Dollar zeigt sich im dienstäglichen Handel nach der nicht unerwartet gekommenen Zinserhöhung in Australien leichter.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,24 80,82 -0,7% -0,58 +3,8% Brent/ICE 84,58 85,18 -0,7% -0,60 +3,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise stiegen um knapp ein halbes Prozent. Saudi-Arabien und Russland hatten mitgeteilt, dass sie ihre jeweiligen Fördermengenkürzungen bis Jahresende beibehalten wollen.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.972,01 1.977,83 -0,3% -5,86 +8,1% Silber (Spot) 22,86 23,18 -1,4% -0,31 -4,6% Platin (Spot) 904,53 907,48 -0,3% -2,95 -15,3% Kupfer-Future 3,69 3,72 -0,7% -0,03 -3,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

