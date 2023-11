HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4952/ In Folge 23 geht es um Gold, dies auf Basis des jährlich erscheinenden "In Gold We Trust"-Reports, der seit mehr als einem Jahrzehnt von Ronald Stöferle publiziert wird, seit 2013 ist Mark Valek Co-Autor der Studie. Mit Genehmigung von Ronald darf ich aus dieser Gold-Bibel zitieren, es gibt eine holistische Einschätzung des Goldsektors und der wichtigsten Einflussfaktoren, wie zB. Realzinsentwicklung, Opportunitätskosten, Schulden, Notenbankmaßnahmen etc., einen vertiefender Blick auf den Goldfluss von West nach Ost und insbesondere den chinesischen Goldmarkt. Weiters: Querelen zwischen Anhängern von Gold und Bitcoin, einen Blick auf den Minensektor und eine Goldpreis-Prognose für Ende der Dekade ....

Den vollständigen Artikel lesen ...