Fehraltorf (ots) -Die Elektrifizierung des öffentlichen Nahverkehrs sowie des Logistik- und Transportwesens schreitet in grossen Schritten voran. Dies birgt zahlreiche Herausforderungen. So etwa in Bezug auf die Entwicklung neuer Technologien und die Möglichkeiten der Integration in bestehende Energiesysteme. Diese Themen stehen anlässlich des ersten e-mobile Verkehrsforum von Electrosuisse am 22. November 2023 im Technopark Zürich im Fokus.Am "e-mobile Verkehrsforum" werden das Laden, Speichern und Fahren sowie das effiziente Energie- und Datenmanagement thematisiert. Experten aus der Industrie, Forschung und Innovation gewähren Einblicke in zukunftsweisende Projekte im In- und Ausland. Sie vermitteln Ausblicke auf die kommenden Entwicklungen und Trends. Und, von Monika Schärer moderiert, diskutieren sie auf dem Podium, ob es Schnellladehubs für E-LKWs braucht.Weitere Informationen zur Veranstaltung: e-mobile-verkehrsforumPressekontakt:Kontakt zur Veranstaltung:Stephan Jau, Event Manager Fachgesellschaften Mitglieder ServicesT +41 58 595 12 61, stephan.jau@electrosuisse.chKontakt Electrosuisse:Christine Andres, PR-VerantwortlicheT +41 58 595 12 13, christine.andres@electrosuisse.chOriginal-Content von: Electrosuisse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100005499/100913120