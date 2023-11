DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die chinesischen Ausfuhren sind im Oktober überraschend deutlich gesunken. Wie die Zollbehörde des Landes mitteilte, fielen die Exporte um 6,4 Prozent zum Vorjahr. Im September hatte das Minus noch 6,2 Prozent betragen. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Rückgang um 3,5 Prozent gerechnet. Die Importe stiegen überraschend um 3,0 Prozent nach einem Minus von 6,2 Prozent im September. Es war der erste Anstieg seit sieben Monaten. Hier hatte die Erwartung der Volkswirte auf einen Rückgang um 4,8 Prozent gelautet. Der Handelsbilanzüberschuss belief sich auf 56,53 Milliarden Dollar nach 77,71 Milliarden im Vormonat. Volkswirte hatten 82,33 Milliarden prognostiziert.

TAGESTHEMA II

Die australische Notenbank hat erstmals seit Juli die Zinsen erhöht. Wie die Reserve Bank of Australia (RBA) mitteilte, hob sie den Zinssatz auf 4,35 von 4,10 Prozent an. Der Inflationsdruck hat sich als höher als erwartet erwiesen. "Die Inflation in Australien hat ihren Höhepunkt überschritten, ist aber immer zu hoch und erweist sich als hartnäckiger als noch vor einigen Monaten erwartet", sagte Notenbank-Gouverneurin Michele Bullock. Die RBA geht nun davon aus, dass die Inflation Ende 2024 bei 3,5 Prozent liegen wird und damit über der Zielspanne bis Ende 2025 von 2 bis 3 Prozent. Weitere Prognosen wird die Notenbank am Freitag veröffentlichen. Die Zinserhöhung ist die dreizehnte seit Beginn des Zinserhöhungszyklus im Mai 2022.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 3Q

22:00 US/Ebay Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Handelsbilanz September PROGNOSE: -59,80 Mrd USD zuvor: -58,30 Mrd USD

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.372,75 -0,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.198,75 -0,2% Nikkei-225 32.271,82 -1,3% Hang-Seng-Index 17.710,83 -1,4% Kospi 2.443,96 -2,3% Schanghai-Composite 3.059,79 +0,0% S&P/ASX 200 6.977,10 -0,3%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Gestiegene Anleiherenditen in den USA lassen bei Aktienanlegern Zweifel über den geldpolitischen Kurs der Fed aufkommen - Aktien werden daher verkauft. Die Überzeugung, dass der Zinsgipfel erreicht sein könnte, gerät in Wanken. Fed-Präsident Neel Kashkari aus Minneapolis zeigte sich nicht überzeugt, dass der Kampf gegen die Inflation gewonnen sei. Untermauert wird diese Sicht durch eine Leitzinserhöhung in Australien. Die Börsen in China bewegen sich in einem besonders negativen Umfeld - steigende Marktzinsen stehen einmal mehr schwachen Daten gegenüber. Denn China verbuchte einen deutlicher als ohnehin befürchteten Rückgang der Exporte im Oktober. Der HSI in Hongkong baut seine Verluste mit den Handelsdaten aus. Der Schanghai-Composite hält sich besser - etwas gestützt von besseren Importdaten. Der Nikkei-225 wird belastet von zinssensiblen Werten aus den Sektoren Technologie und Elektronik. Einmal mehr verleiht auch ein schwacher Yen keinen Rückenwind. Nach der Eindeckungsrally des Vortages im Zuge des Leerverkaufsverbotes geben die Kurse in Südkorea nun deutlich ab. In Australien schließt der S&P/ASX-200 etwas leichter. Die Zinserhöhung ist mehrheitlich so erwartet worden, nachdem die Inflation im September angezogen hatte.

US-NACHBÖRSE

Tripadvisor schossen um 12,4 Prozent nach oben, nachdem die Online-Reiseplattform mit ihren Quartalszahlen die Markterwartungen klar geschlagen hatte. Goodyear Tire & Rubber legten um 0,3 Prozent zu, der Reifenhersteller hatten durchwachsene Geschäftszahlen vorgelegt. Hims & Hers Health zogen um 6,5 Prozent an, der Telegesundheitskonzern hatte den Verlust verringert und die Prognose angehoben. Sanmina brachen dagegen um 11,9 Prozent ein, der Dienstleister des produzierenden Gewerbes hatte die Marktvorhersagen verfehlt. Alteryx haussierten mit 15,5 Prozent, die Software-Gesellschaft hatte den Verlust reduziert und die Marktschätzungen übertroffen. IFF stiegen nach einer Einigung mit Großinvestor Icahn Capital um 6 Prozent. Eine Kooperationsvereinbarung mit Icahn Capital und seinen verbundenen Unternehmen mit IFF wird forgeführt. Die Drittquartalszahlen von IFF gerieten in den Hintergrund. TransMedics schossen nach überzeugenden Drittquartalszahlen und einem angehobenen Ausblick um 35,4 Prozent nach oben. Für Vimeo ging es 12,2 Prozent nordwärts nach einem überraschenden Gewinn.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.095,86 +0,1% 34,54 +2,9% S&P-500 4.365,98 +0,2% 7,64 +13,7% Nasdaq-Comp. 13.518,78 +0,3% 40,50 +29,2% Nasdaq-100 15.154,93 +0,4% 55,44 +38,5% Montag Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 889 Mio 1,02 Mrd Gewinner 800 2.416 Verlierer 2.077 486 Unverändert 82 47

Gut behauptet - Händler sprachen von einer Verschnaufpause nach den starken Gewinnen der Vorwoche. Auch am Anleihemarkt kam es zu einer Gegenbewegung, die Marktzinsen zogen also an. Positiv aufgenommen wurden die Zahlen zum dritten Quartal von Biontech (+4,1%). Das Unternehmen hatte zwar die Umsatzprognose 2023 für seinen Covid-Impfstoff gesenkt, dies sei aber ohnehin erwartet worden, hieß es. Citigroup verloren 0,5 Prozent. Einem Bericht von CNBC-TV zufolge plant die Bank Stellenstreichungen. Lumen Technologies stiegen um 17,9 Prozent. Wie aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht hervorgeht, hat CEO Kate Johnson im Zuge des jüngsten Ausverkaufs 1 Million Aktien der Telekommunikationsgesellschaft erworben. Dish Network brachen um 37,4 Prozent ein, nachdem der Pay-TV- und Mobilfunkanbieter für das dritte Quartal einen Verlust ausgewiesen hatte.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,93 +6,3 4,87 50,8 5 Jahre 4,58 +10,3 4,48 58,2 7 Jahre 4,64 +12,3 4,52 67,1 10 Jahre 4,65 +13,0 4,52 76,6 30 Jahre 4,81 +11,4 4,70 84,4

Bei den Anleiherenditen kam es nach dem scharfen Rücksetzer der vergangenen Woche zu einer Gegenbewegung.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:31 Uhr % YTD EUR/USD 1,0701 -0,2% 1,0721 1,0738 -0,0% EUR/JPY 160,92 +0,1% 160,79 160,58 +14,7% EUR/GBP 0,8685 +0,0% 0,8684 0,8668 -1,9% GBP/USD 1,2319 -0,2% 1,2346 1,2389 +1,9% USD/JPY 150,39 +0,3% 150,00 149,56 +14,7% USD/KRW 1.309,46 +0,7% 1.300,02 1.296,77 +3,8% USD/CNY 7,2824 +1,4% 7,1798 7,2794 +5,6% USD/CNH 7,2897 +0,1% 7,2835 7,2854 +5,2% USD/HKD 7,8199 -0,0% 7,8212 7,8213 +0,1% AUD/USD 0,6428 -1,0% 0,6491 0,6514 -5,7% NZD/USD 0,5924 -0,6% 0,5962 0,5998 -6,7% Bitcoin BTC/USD 34.971,41 -0,5% 35.133,02 34.877,41 +110,7%

Der Dollar tendierte nach seinem jüngsten Rückgang auf ein Fünfwochentief etwas fester, gestützt von den steigenden Marktzinsen. Der Dollarindex legte 0,2 Prozent zu.

Der Austral-Dollar gerät am Morgen mit einer Zinserhöhung in Australien mächtig unter Druck. Der Schritt sei erwartet worden und der "Aussie" habe deshalb im Vorfeld der Zinserhöhung bereits angezogen, heißt es im Handel.

Der US-Dollar zieht trotz der gesunkenen Marktzinsen zur japanischen Währung an und überspringt wieder die Marke von 150 Yen, von der allgemein erwartet wird, dass das japanische Finanzministerium diese verteidigen werde. Die zuletzt taubenhaften Anmerkungen der Bank of Japan belasten den Yen.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,89 80,82 -1,2% -0,93 +3,3% Brent/ICE 84,21 85,18 -1,1% -0,97 +3,2%

Die Ölpreise stiegen um knapp ein halbes Prozent. Saudi-Arabien und Russland hatten mitgeteilt, dass sie ihre jeweiligen Fördermengenkürzungen bis Jahresende beibehalten wollen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.971,04 1.977,83 -0,3% -6,80 +8,1% Silber (Spot) 22,84 23,18 -1,4% -0,33 -4,7% Platin (Spot) 904,65 907,48 -0,3% -2,83 -15,3% Kupfer-Future 3,68 3,72 -1,0% -0,04 -3,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis kam mit den wieder ansteigenden Marktzinsen zurück. Der Preis für die Feinunze des Edelmetalls fiel um 0,7 Prozent.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR

KONJUNKTUR JAPAN

Ausgaben privater Haushalte Sep -2,8% (PROGNOSE: -2,7%) gg Vorjahr

INFLATION PHILIPPINEN

Verbraucherpreise Kernrate Okt +5,3% gg Vorjahr

Verbraucherpreise Okt +4,9% gg Vorjahr (PROG +5,6%)

GOOGLE/EPIC GAMES

DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

In San Francisco hat am Montag ein vom Videospiele-Entwickler Epic Games ("Fortnite") angestrengter Prozess gegen den Internetriesen Google begonnen. Epic Games wirft Google eine illegale Monopolbildung bei seinem App-Marktplatz Play Store und dem dortigen Bezahlsystem vor. Stein des Anstoßes sind die Gebühren von rund 30 Prozent, die Google bei App-Verkäufen einbehält.

INTEL

könnte für den Aufbau einer Chipproduktion für militärische und geheimdienstliche Zwecke in den USA finanzielle Unterstützung in Milliardenhöhe von der US-Regierung bekommen. Ziel sei es, die Abhängigkeit des US-Militärs von Chips zu verringern, die aus Ostasien importiert werden, und hier insbesondere aus Taiwan, berichtet das Wall Street Journal.

WEWORK

Der US-Büroraumvermieter hat Insolvenz angemeldet. Das ehemalige Start-Up hat einen Antrag für ein Insolvenzverfahren nach Chapter 11 beim US Bankruptcy Court in New Jersey gestellt. CEO David Tolley sagte, etwa 90 Prozent der Kreditgeber des Unternehmens hätten zugestimmt, ihre Schulden in Eigenkapital umzuwandeln.

