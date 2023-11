In den letzten Tagen hat die LPKF Laser Aktie sich mit deutlichen Kursgewinnen in den Fokus stellen können. Nach massiven Verlusten in der Zeit zuvor gelang der Tech-Aktie seit dem 23. Oktober ein Kursanstieg von 6,515 Euro auf das gestern erreichte Bewegungshoch bei 8,305 Euro. Klingt spektakulär, ist aber tatsächlich nur die Kompensation eines kleinen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...