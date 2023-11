Der Nasdaq hat am Montag den siebten Tag in Folge mit Gewinnen beendet. Bei der Rally mit dabei: Amazon. Die Aktie des Big-Tech-Konzerns kletterte um 0,8 Prozent und notiert nun bei 139,74 Dollar - bis zum 52-Wochen ist es nur noch ein kleines Stück. Die Aussichten bleiben gut, meint Solita Marcelli."Der Tech-Sektor sieht immer noch attraktiv aus", so Marcelli, Analystin bei UBS Wealth Management. "Die Quartalszahlen, die wir zuletzt gesehen haben, waren solide - die Gewinntrends sind intakt."Marcelli ...

Den vollständigen Artikel lesen ...