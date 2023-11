Der Chemiekonzern Evonik hatte auch im dritten Quartal mit der anhaltend schwachen weltwirtschaftlichen Entwicklung zu kämpfen. Der Umsatz fiel in den drei Monaten bis Ende September im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 23 Prozent auf 3,77 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Essen mitteilte.Als um Sondereffekte bereinigter Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) blieben 485 Millionen Euro übrig und damit zwar etwas mehr als im Vorquartal, aber 21 Prozent weniger als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...