Ballard Power Aktie testete einen neuen Jahrestiefststand von 3,12 USD am 27. Oktober und jetzt stehen in wenigen Stunden die Quartalszahlen an. Vielleicht eine Fortsetzung der leichten Erholung. Nur wenige Stunden vor den Q3-Ergebnissen versuchen die Kanadier mit direkt zwei "News" zu punkten. 2 Aufträge! Im freundlichen Marktumfeld erholte sich die Ballard Power Aktie die letzten Tage wieder auf 3,56 USD. Und wenn man sich die Analystenerwartungen für den Ballard Kurs anschaut, scheitn derzeit nur noch wenig Luft nach oben. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 4,106 USD (Spanne von 3,35 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...