Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat gestern Montag mit freundlicher Tendenz geschlossen. Der ATX stieg um 0,42 Prozent auf 3.199,74 Einheiten. Die europäischen Leitbörsen zeigten sich hingegen etwas schwächer. Marktbeobachter verwiesen auf die anhaltenden Sorgen um die Lage in Nahost. Die Hoffnungen der Anleger auf baldige US-Zinssenkungen rückten damit in den Hintergrund. Konjunkturdaten aus Deutschland überraschten in der Früh auf den ersten Blick zwar positiv, bei genauerer Betrachtung fielen sie aber schwach aus. So geht der leichte Auftragszuwachs der Industrie im September allein auf stark schwankende Großaufträge zurück. Auch die im Oktober eingetrübte Unternehmensstimmung im Euroraum spielte an ...

