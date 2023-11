Am deutschen Aktienmarkt ist der Wochenstart nicht so gut verlaufen wie in der Vorwoche. Gewinnmitnahmen im Hinblick auf die bevorstehenden Quartalsbilanzen bestimmten am Montag das Geschehen auf dem Frankfurter Parkett. DER AKTIONÄR nimmt deshalb Adidas, Bayer, Commerzbank, Daimler Truck, DHL Group und Siemens Energy unter die Lupe.

