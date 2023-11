NetApp StorageGRID integriert VMware Sovereign Cloud, um Kunden mit komplexen Datenschutz- und Residency-Vorschriften weiter zu unterstützen

NetApp® (NASDAQ: NTAP), ein globales Cloud-basiertes, datenzentriertes Software-Unternehmen, gab heute NetApp StorageGRID für VMware Sovereign Cloud bekannt. Das NetApp Plugin für VMware Cloud Director Object Storage Extension ermöglicht es Sovereign Cloud-Kunden, unstrukturierte Daten kosteneffizienter zu speichern, zu sichern, zu schützen und zu verwahren und dabei globale Datenschutz- und Residency-Vorschriften einzuhalten. NetApp kündigte außerdem die neueste Version der NetApp ONTAP Tools für VMware vSphere (OTV 10.1) an, die die Verwaltung von Unternehmensdaten in mandantenfähigen vSphere Umgebungen vereinfachen und zentralisieren.

Das Konzept der Souveränität entwickelt sich zu einer notwendigen Komponente des Cloud Computing für viele Unternehmen und Einrichtungen, die hochsensible Daten verarbeiten und speichern, wie z. B. staatliche Regierungsbehörden sowie stark regulierte Branchen, wie z. B. das Finanz- und Gesundheitswesen. Zudem sind staatliche Behörden bestrebt, ihre digitalen Wirtschaftskapazitäten zu erweitern und die Abhängigkeit von multinationalen Unternehmen für ihre Cloud-Services zu verringern.

Das neue Object Storage Plug-in von NetApp für VMware Cloud Director ermöglicht Cloud Service-Providern die nahtlose Integration von StorageGRID als ihre bevorzugte Object Storage-Lösung, um Kunden sicheren Object Storage für unstrukturierte Daten anzubieten. Die Integration liefert StorageGRID-Services innerhalb der gewohnten VMware Cloud Director-Benutzeroberfläche, minimiert den Schulungsaufwand und maximiert die Zeit bis zum Umsatz für Partner. Ein herausragendes Merkmal von StorageGRID ist die universelle Kompatibilität und die native Unterstützung von Industriestandard-APIs wie Amazon S3 API, die eine reibungslose Interoperabilität in verschiedenen Cloud-Umgebungen gewährleisten. Weitere verbesserte Werte wie das automatisierte Lifecycle-Management tragen dazu bei, dass VMware-Umgebungen mit unstrukturierten Daten kosteneffizienter gesichert, gespeichert und hochverfügbar gehalten werden können.

"Wir wissen, dass die Datensouveränität für große Unternehmen eine immer wichtigere Rolle spielt und dass sich das Volumen an hochsensiblen Daten, die sie verwalten und speichern müssen, kontinuierlich erhöht", so Phil Brotherton, Vice President, Solutions Alliances bei NetApp. "Die Integration von NetApp StorageGRID mit VMware Sovereign Cloud ist ein bedeutender Erfolg für NetApp und ein echter Game Changer für unsere Kunden mit unstrukturierten Daten in der Cloud, die jederzeit die souveräne Kontrolle über diese Daten behalten müssen."

Die Sovereign Cloud-Integration von NetApp mit Cloud Director ermöglicht es Providern, ihren Kunden folgende Vorteile zu bieten:

Höhere Sicherheit, dass sensible Daten, einschließlich Metadaten, unter souveräner Kontrolle bleiben, während der Zugriff ausländischer Behörden, die gegen Datenschutzgesetze verstoßen könnten, verhindert wird.

Erhöhte Sicherheit und Compliance, dass Anwendungen und Daten vor sich schnell entwickelnden Angriffsvektoren geschützt werden, während die kontinuierliche Compliance mit einer vertrauenswürdigen lokalen Infrastruktur, integrierten Frameworks und lokalen Experten aufrechterhalten wird.

Zukunftssichere Infrastruktur, um schnell auf sich ändernde Datenschutzbestimmungen, Sicherheitsbedrohungen und geopolitische Entwicklungen reagieren zu können.

Die Kompetenz, den Wert von Daten durch sicheren Datenaustausch und -analyse zu erschließen, um Innovationen voranzutreiben, ohne gegen Datenschutzgesetze zu verstoßen. Die Datenintegrität wird geschützt, um genaue Einblicke zu gewährleisten.

VMware Sovereign Cloud-Anbieter verpflichten sich, Cloud-Lösungen auf der Grundlage einer modernen, softwaredefinierten Architektur zu entwickeln und zu betreiben, die die im VMware Sovereign Cloud-Framework dargelegten Schlüsselprinzipien und Best Practices verkörpern. Workloads, die auf VMware Sovereign Cloud-Umgebungen ausgeführt werden, bestehen heute oft aus einer Vielzahl von Datensätzen, einschließlich transaktionaler Workloads, sowie aus großen Mengen unstrukturierter Daten, die auf kosteneffiziente und integrierte Weise verwaltet werden müssen, die mit den regulierten Standards für staatliche/regulierte Kunden konform sind.

"VMware Sovereign Cloud Provider helfen Kunden in stark regulierten Branchen, den Bedarf an hochsicheren, datengesteuerten Innovationen zu erfüllen. Da dies kein Unternehmen allein leisten kann, setzt VMware auf ein leistungsstarkes und vernetztes Ökosystem, um innovative Lösungen auf den Markt zu bringen", so Rajeev Bhardwaj, Vice President, Cloud Provider Platform bei VMware. "NetApp ist ein langjähriger, strategischer Technologiepartner, der uns dabei unterstützt, die Anforderungen der Sovereign Cloud-Kunden an fortschrittliche Datenservices zu erfüllen. Die Sovereign Cloud-Integration von NetApp mit VMware Cloud Director unterstützt Kunden bei der Vereinfachung komplexer Datenumgebungen und trägt dazu bei, dass ihre Daten sicher und in Übereinstimmung mit den Gesetzen zur Datensouveränität in ihren Regionen bleiben."

NetApp kündigte heute außerdem eine Zusammenarbeit mit VMware an, um die API-Integrationen zwischen NetApp ONTAP und VMware vSphere zu optimieren. Diese Integration hilft VMware Administratoren, die Verwaltung und den Betrieb von NetApp ONTAP-basierten Datenmanagement-Plattformen in mandantenfähigen vSphere-Umgebungen zu vereinfachen. Darüber hinaus ermöglicht sie Anwendern die Nutzung einer neuen, auf Mikroservices basierenden Architektur, um eine höhere Skalierbarkeit und Verfügbarkeit zu erreichen. Mit den neuesten Versionen von NetApp ONTAP und ONTAP Tools für vSphere beschleunigt und vereinfacht NetApp die Bereitstellung, den Schutz und die Absicherung moderner VMware-Umgebungen in großem Umfang, während gleichzeitig ein einziger Punkt für Transparenz und Kontrolle über vSphere erhalten bleibt.

Die NetApp ONTAP Tools für VMware bieten Kunden zwei entscheidende Vorteile:

Eine neu definierte Architektur mit der Integration von VMware vSphere APIs for Storage Awareness (VASA) vereinfacht den regelbasierten Betrieb und eine Cloud-ähnliche Skalierung.

Automatisierungsfähiges Framework durch einen API-first-Ansatz, der IT-Teams in die Lage versetzt, bestehende Tools zu integrieren und End-to-End-Workflows zu erstellen, um die Funktionen und Möglichkeiten einfach zu nutzen.

