Neue Lösung bietet virtualisierte Infrastruktur der Enterprise-Klasse mit der neuesten Virtualisierungssoftware vSphere 8, Fujitsu-PRIMERGY-Servern und NetApp-All-Flash-Datenmanagement-Technologien

NetApp® (NASDAQ: NTAP), ein globales, cloudbasiertes und datenzentriertes Softwareunternehmen, kündigte heute an, sich mit einer neuen gebündelten Virtualisierungslösung an kleine und mittlere Unternehmen zu wenden, die von Fujitsu, einem VMware- und NetApp-Reseller, verkauft und vermarktet werden soll. Diese Lösung stellt eine integrierte und preiswerte virtualisierte Infrastrukturlösung dar, die kleinen und mittleren Unternehmen dabei helfen soll, das Management herkömmlicher und moderner Anwendungen zu vereinfachen und zu beschleunigen. Verkauf und Support erfolgen über Fujitsu und Fujitsu-Partner. Darin kommen die neueste Virtualisierungssoftware VMware vSphere 8, Fujitsu PRIMERGY Server und NetApp All-Flash-Storage-Systeme zum Einsatz, einschließlich der NetApp-ONTAP-Integration in vSphere.

Einer Umfrage von IDC European CloudOps aus dem Jahr 2023 zufolge geben rund 60 Prozent der befragten Organisationen zwei bis drei Mal so viel für die Cloud aus wie von ihnen ursprünglich veranschlagt. Daher verfolgen viele Unternehmen heute einen anwendungsorientierten, cloudbasierten Ansatz, um eine Hybrid- und Multi-Cloud-Architektur aufzubauen und die Flexibilität und Kontrolle über ihre virtuellen Maschinen (VMs) und Daten zu behalten.

"Kleine und mittelgroße Unternehmen (KMU) sind auf zuverlässige Technologien angewiesen, die ihnen Funktionen auf dem Niveau von Großunternehmen bieten, finden die verfügbaren Lösungen aber oft zu komplex und zu kostenintensiv", sagte Jenni Flinders, Senior Vice President, WW Partner Organization bei NetApp. "Zum 25-jährigen Jubiläum unserer Partnerschaft mit Fujitsu bringen wir nun eine vereinfachte und integrierte virtualisierte Infrastrukturlösung auf den KMU-Markt, die eine hybride Multi-Cloud-Architektur auf Unternehmensniveau zu einem günstigen Preis bietet."

Die Kombination aus der neuesten VMware-Virtualisierungssoftware vSphere mit PRIMERGY-Servern von Fujitsu und All-Flash-Systemen von NetApp hilft IT-Organisationen bei der Bereitstellung einer kostengünstigen und effizienten Cloud-fähigen Plattform, die so konzipiert ist, dass Workloads nahtlos zu Public-Cloud-Anbietern der Wahl verlagert und bei Bedarf wieder vor Ort bereitgestellt werden können, ohne dass Einschränkungen bei der operativen Konsistenz in Kauf genommen werden müssen.

"Wir bei Fujitsu verfolgen das erklärte Ziel, innovative Lösungen auf den Markt zu bringen, mit denen unsere Kunden unabhängig von ihrer Größe oder Branche mehr erreichen können", sagte Christian Leutner, Vice President und Head of European Platform Business bei Fujitsu. "Durch unsere Zusammenarbeit mit NetApp können wir unseren Kunden künftig vereinfachte, kosteneffiziente Virtualisierungslösungen anbieten und uns so auf Innovationen konzentrieren und Wettbewerbsvorteile erzielen."

Wichtige Vorteile dieser gebündelten Lösung sind unter anderem:

Die Unternehmens-Virtualisierungssoftware vSphere 8 von VMware, mit der die Vorteile der Cloud auch für den Einsatz vor Ort genutzt werden können

- PRIMERGY-Server von Fujitsu mit den neuesten Intel x86-Prozessoren, dem Fujitsu Software Infrastructure Manager (SIM) und den Fujitsu Professional Services

- NetApp A150 All-Flash Storage Management Arrays mit einer Leistung der Enterprise-Klasse zum Einsteigerpreis

- ONTAP-Datenmanagement-Software von NetApp und API-Integrationen in vSphere zur Vereinfachung der Speicherbereitstellung und des Betriebs

- NetApp Software Bundle, zu dem NetApp-Technologien wie SnapCenter, SnapMirror, SnapRestore und FlexClone zur Entlastung und Vereinfachung des Datenmanagements gehören

"Wir haben alle eine starke Verlagerung von "Cloud-first"- zu "Cloud-smart"-Ansätzen beobachtet, da IT-Organisationen nach Lösungen mit der schnellsten Investitionsrentabilität für das Unternehmen suchen", sagte Ricky Cooper, Head Partner of WW Partner and Commercial Sales bei VMware. "Zusammen mit Fujitsu und NetApp bieten wir den Kunden eine erstklassige und zugleich erschwingliche Hybrid-Cloud-Infrastruktur für ihre Kunden-Workloads."

NetApp, Fujitsu und VMware verfolgen das gemeinsame Ziel, Kunden bei der Vereinfachung und Standardisierung ihrer IT-Infrastrukturen und -Betriebsabläufe zu unterstützen. Das Ergebnis für die Kunden ist eine virtualisierte, cloudfähige und vollständige Infrastruktur auf Enterprise-Niveau mit Vereinfachungen in den Bereichen Beschaffung, Services und Support zu einem für das Midmarket-Segment erschwinglichen Preis.

Die Hybrid-Cloud-Lösung von Fujitsu, NetApp und VMware ist ab sofort erhältlich und wird über Fujitsu direkt sowie über autorisierte Channel-Partner von Fujitsu, NetApp und VMware vertrieben.

Über NetApp

NetApp ist ein globales, cloudbasiertes und datenzentriertes Softwareunternehmen, das Organisationen im Zeitalter der beschleunigten digitalen Transformation dazu befähigt, durch Daten die Führung zu übernehmen. Das Unternehmen stellt Systeme, Software und Cloud-Services bereit, die Kunden dabei helfen, ihre Anwendungen vom Rechenzentrum bis zur Cloud optimal zu betreiben ganz gleich, ob sie in der Cloud entwickeln, in die Cloud migrieren oder ihre eigenen Cloud-ähnlichen Erlebnisse am Standort erstellen. Mit Lösungen, die über unterschiedliche Umgebungen hinweg lauffähig sind, unterstützt NetApp Unternehmen beim Aufbau ihrer eigenen Data Fabric und der sicheren Bereitstellung der richtigen Daten, Services und Anwendungen für die richtigen Personen jederzeit und überall. Mehr dazu erfahren Sie unter www.netapp.com. Folgen Sie uns auch auf Twitter, LinkedIn, Facebook und Instagram.

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Handelsmarken von NetApp, Inc. Andere Firmen- und Produktnamen können Handelsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Weitere Informationsquellen

NetApp VMware Solutions

NetApp AFF A150

NetApp ONTAP Data Management

Fujitsu-Evad-Fallstudie

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231107860013/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Kenya Hayes

NetApp

kenya.hayes@netapp.com



Investorenkontakt:

Kris Newton

NetApp

kris.newton@netapp.com