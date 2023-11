DJ EUREX/DAX-Future im Verlauf leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future tendiert am Dienstag im Vormittagsverlauf leichter. Die Umsätze werden im Handel, wie bereits am Vortag, als dünn eingestuft. Nach oben deckelt den dritten Tag in Folge die 38-Tagelinie, die bei 15.303 Zählern verläuft. Von unten stützt die 15.070er Marke, resultierend aus diversen Hochs und Tiefs seit Oktober 2023. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures verliert um 8.40 Uhr 59 auf 15.158 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.208 und das Tagestief bei 15.145 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2599 Kontrakte.

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 07, 2023 02:46 ET (07:46 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.