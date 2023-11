London (ots/PRNewswire) -Als LiFePO4-Powerstation für alle Fälle präsentiert sich die neue Jackery Explorer 100 Plus (https://de.jackery.com/products/explorer-100-plus-portable-power-station). Denn mit einer Kapazität von 99 Wh ist sie nicht nur unterwegs ein perfekter Begleiter, sondern darf auch mit in das Handgepäck auf Flugreisen. Damit komplettiert Jackery, führender Anbieter mobiler Stromlösungen, seine Plus-Familie mit seinem bisher kleinsten Modell und garantiert maximale Sicherheit bei starker und langlebiger Leistung. In Kombination mit dem SolarSaga 80W oder dem 100W Modell fungiert die kleine Powerstation sogar als Solargenerator und versorgt dank Schnellladefunktion mobile Endgeräte emissionsfrei mit Strom.Im Jackery-typischen Design überzeugt der hochwertige Stromlieferant als einer der ersten in dieser Größe mit Lithium-Eisenphosphat-Akku bei handlichen Maßen von 126 x 87 x 86,5 mm und lediglich 965 Gramm Gewicht. Mit 99 Wh und 128 W Leistung versorgt er parallel bis zu drei Geräte über einen USB-A sowie zwei USB-C 100 W Dual PD Schnittstellen mit Energie. Auch selbst ist die Mini-Powerstation nach nur 1,8 Stunden schnell wieder geladen und bietet schon nach 60 Minuten Ladezeit nicht nur über die Steckdose bereits 70 % Energie, sondern bei entsprechender Sonneneinstrahlung auch über ein 100 Watt Solarpanel. Dabei ist sie gerade im Vergleich zu herkömmlichen Powerbanks mit Lithium-Ionen-Akkus vor allem sicherer und langlebiger. Denn Lithium-Eisenphosphat-Batterien, wie in der Explorer 100 Plus, sind nicht entflammbar, hitzebeständiger und verlieren weit weniger schnell an Kapazität. So bietet sie sogar nach 2.000 Lade-Entlade-Zyklen noch 80 % Kapazität. Zudem sorgen sechs ausgefeilte Sicherheitsfeatures rund um Temperatur, Überspannung, Kurzschluss etc. für maximalen Schutz und bestmögliche Ladealgorithmen.Die neue Mini-Powerstation ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 149,99 Euro im Handel, bei Amazon (https://www.amazon.de/stores/JackeryInc/page/006B4FB9-9D95-492E-8394-DD7F88E9E0C1?ref_=ast_bln) sowie im Jackery Online Shop (https://de.jackery.com/products/explorer-100-plus-portable-power-station) verfügbar und kommt in neuer, zu 100 % recyclebarer Verpackung.jackery@konstant.deAnsprechpartner:Ansprechpartner für die Presse:Nadine Konstantyjackery@konstant.de+4921173063360Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2263507/Jackery_Portable_Power_Station.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2147390/Jackery_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-jackery-fur-die-flugreise-neue-mini-powerstation-explorer-100-plus--kraftvoll-sicher-und-langlebig-301975469.htmlOriginal-Content von: Jackery Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100089519/100913127