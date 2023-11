Das Startup wird die CHF 150'000 investieren, um seine Entwicklungskapazitäten zu erweitern und wichtige professionelle Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, mit dem Ziel seine Marktdurchdringung voranzutreiben.Zürich - In der heutigen Industrie ist die Herstellung hochwertiger Chips, die Nanomaterialien enthalten, eine grosse Herausforderung. Mit seiner Expertise in Nanotechnologie, Automatisierung und hochgenauer Robotik stellt sich Chiral dieser Herausforderung. Das Startup wurde von Venture Kick mit CHF 150'000 ausgezeichnet und gewann die dritte Stufe des Programms. Die Chip-Industrie ist bestrebt...

