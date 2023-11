DJ HDE: Handel setzt zu Black Friday und Cyber Monday 5,8 Mrd Euro um

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Handelsverband Deutschland (HDE) rechnet in diesem Jahr zu "Black Friday" und "Cyber Monday" mit einem Umsatz von 5,8 Milliarden Euro. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahr einem Plus von 200 Millionen Euro oder 3 Prozent, wie der Verband mitteilte. "Die großen Wachstumsschübe der vergangenen Jahre können Black Friday und Cyber Monday in diesem Jahr nicht wiederholen. Hauptursache dafür ist die schlechte Konsumlaune. Da greifen die Menschen auch bei Sonderangeboten deutlich gebremster zu", erklärte der stellvertretende HDE-Hauptgeschäftsführer Stephan Tromp.

Im Jahr 2022 seien die Umsätze zu den beiden Aktionstagen im Vorjahresvergleich noch um 20 Prozent gestiegen. Immer mehr Menschen hätten die Absicht, an Cyber Monday und Black Friday gezielt auf Schnäppchenjagd zu gehen. So zeige eine aktuelle vom HDE beauftragte Verbraucherstudie, dass fast die Hälfte der Befragten beabsichtige, den Black Friday zu nutzen. Im Vorjahr lag dieser Wert laut HDE bei 42 Prozent. Beim Cyber Monday sei es mehr als ein Drittel - 2022 waren es hier 26 Prozent. "Immer mehr Verbraucher suchen zu den beiden Aktionstagen nach guten Angeboten. Die Popularität von Black Friday und Cyber Monday steigt weiter", sagte Tromp.

Im Weihnachtsgeschäft behaupteten die beiden Aktionstage ihre wichtige Rolle. Nach der Umfrage wollten in diesem Jahr 56 (Black Friday) respektive 46 Prozent (Cyber Monday) derjenigen, die die Aktionstage nutzen, dabei auch Weihnachtseinkäufe tätigen. Der Black Friday fällt in diesem Jahr laut HDE auf den 24. November, Cyber Monday ist am 27. November.

