DJ Telefonica SA will Telefonica Deutschland vollständig kontrollieren

FRANKFURT (Dow Jones)--Die spanische Telefonica SA will ihre Kontrolle über die deutsche Tochter verstärken und setzt dabei auch den Hebel bei deren Dividendenpolitik an. Wie der Konzern mitteilte, will er über seine 100-prozentige Tochter Telefonica Local Services GmbH weitere gut 28 Prozent an Telefonica Deutschland erwerben. Den Aktionären von Telefonica Deutschland offeriert der spanische Mutterkonzern 2,35 Euro je Aktie. Dies entspreche einem Aufschlag von 37,6 Prozent zum Schlusskurs am Montag.

Telefonica SA hält den Angaben zufolge bereits mittelbar 69,22 Prozent an Grundkapital und Stimmrechten an Telefonica Deutschland sowie unmittelbar 2,59 Prozent der Aktien. Darüber hinaus hält Telefonica S.A. unmittelbar Instrumente, die ihr das Recht verleihen, rund 1,32 Prozent des Grundkapitals und der Stimmrechte von Telefonica Deutschland zu erwerben.

Telefonica will auch Einfluss auf die Dividendenpolitik von Telefonica Deutschland nehmen. Die künftige Dividendenpolitik von Telefonica Deutschland soll "den Bedarf widerspiegeln, der sich aus der Umsetzung des aktuellen Business Plans ergibt". Die Spanier zeigten sich überzeugt, "dass das Angebot allen Aktionären, insbesondere denjenigen, die sich auf die derzeitige Dividendenpolitik fokussieren, eine attraktive Gelegenheit bietet, sich Liquidität zu einem erheblichen Aufschlag zu verschaffen".

Die Spanier haben nicht die Absicht, einen Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrag abzuschließen.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/jhe/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 07, 2023 03:16 ET (08:16 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.