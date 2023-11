Wien (ots) -Innovationskraft kommt an: Am vergangenen Wochenende feierte die APOTHEKENTOUR in der Wiener MARX HALLE ihre Österreich-Premiere. Das trendige Event ist eine Mischung aus Messe-, Fortbildungs- und Unterhaltungsformat und richtet sich exklusiv an Apotheker:innen und PKA aus den Vor-Ort-Apotheken Österreichs. Knapp 1.300 Gäste kamen zur Premiere. Die Veranstalter bauen das Konzept nun aus.Wer am Wochenende die APOTHEKENTOUR in Wien besuchte, konnte spüren, wie begeistert die österreichischen Apothekenteams von dem Event sind. Die bunte Mischung aus Wissensvermittlung, Entertainment und Feelgood-Atmosphäre lockte knapp 1.300 Apotheker:innen und PKA in die stilvoll designte MARX HALLE. Vom Begrüßungsdrink bis zum Goodie Sackerl, vom Live-Vortrag bis zum Fachgespräch, von Fotowand bis Candyland: Die Apothekenteams und deren Bedürfnisse standen im Mittelpunkt."Wir sind begeistert von der Resonanz auf diese APOTHEKENTOUR in Wien - und unsere Gäste und Tourpartner waren es auch", sagt Tom Bellartz, Geschäftsführer der veranstaltenden EL PATO Medien GmbH. "Die österreichischen Apothekenteams sind unserem Event mit positiver Neugierde begegnet, aus der sich im Laufe des Wochenendes schnell ein ausgelassenes Community-Gefühl entwickelt hat. Die Liebe zum Apothekenberuf verbindet eben."Auch in den sozialen Medien spiegelte sich der Erfolg der APOTHEKENTOUR wider. In der online Apotheken-Community kam man um die vielen bunten Fotos und Videos kaum herum. Selfies im Bällebad, Schnappschüsse aus den drei Vortragslounges oder coole Gruppenfotos mit dem Apothekenteam - auf Instagram, Facebook und LinkedIn trägt sich der Feelgood-Vibe der APOTHEKENTOUR wie ein Lauffeuer weiter.Neben den Ständen der 24 teilnehmenden Unternehmen gab es auf der APOTHEKENTOUR noch ein ganz besonderes Highlight: das Candyland der TARA Box. Hier wurde den Gästen des Events erstmalig und exklusiv die Möglichkeit gegeben, sich für das Abo der TARA Box zu registrieren. Exklusiv für Apothekerinnen, Apotheker und PKA gestaltet und befüllt, wird die Box ab Jänner 2024 mehrmals im Jahr kostenlos nach Hause geschickt. Die Box enthält Produktneuheiten und Informationsmaterial der teilnehmenden Unternehmen - zum Kennenlernen, Ausprobieren und Bewerten.Nicht nur die Stände der einzelnen Marken boten Gelegenheit zum Dazulernen, auch in den drei Vortragslounges gab es spannenden Input. Mit Silent-Lab-Kopfhörern konnten die Gäste in der gesamten Halle den Kurzvorträgen lauschen und im Anschluss daran an den Ständen mit den Referent:innen ins Gespräch kommen.Pläne für ein Wiedersehen im kommenden Jahr gibt es bereits: am 23. und 24. November 2024 wird die APOTHEKENTOUR erneut in Wien gastieren - mit noch mehr Ausstellern, noch mehr Gästen und noch mehr Apothekenpower! Ob die Tour auch an einem weiteren Standort gastieren wird, entscheidet sich in den kommenden Tagen.Die EL PATO Medien GmbH produziert in Berlin und Wien mit mehr als 80 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live-Events.Weiteres Bild- und Medienmaterial stellen wir auf Anfrage an info@apothekentour.at gern zur Verfügung.Pressekontakt:EL PATO Medien GmbHMinna LiebmannFranz-Ehrlich-Straße 1212489 BerlinE-Mail: presse@el-pato.deInternet: apothekentour.deOriginal-Content von: APOTHEKENTOUR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162063/5642974